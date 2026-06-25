Μια νέα σελίδα για τις διασυνοριακές αερομεταφορές και την τουριστική διασύνδεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανοίγει από τα Ιωάννινα, με την πραγματοποίηση της πρώτης διεθνούς αποστολής υδροπλάνου της Hellenic Seaplanes από τη λίμνη Παμβώτιδα.

Λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Ιωαννίνων μεταξύ του CEO της ifly, κ. Γιώργου Βέρμπη, του Δημάρχου Ιωαννιτών, κ. Θωμά Μπέγκα και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλα Χαραλάμπους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτικές διαδικασίες για το υδατοδρόμιο της λίμνης Παμβώτιδας, ενώ αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση της υποδομής. Μάλιστα, ο κ. Μπέγκας χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιδιαίτερα θετικό και ελπιδοφόρο βήμα» για την Ήπειρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης δικτύου υδροπλάνων στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως ανέφερε, τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τον ποιοτικό τουρισμό, καθώς και νέες μορφές αεροπορικής διασύνδεσης.

Η εν λόγω πτήση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις θαλάσσιες αερομεταφορές και την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου υδροπλάνων στην Αδριατική και το Ιόνιο, ενισχύοντας τις προοπτικές διασύνδεσης παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του τουρισμού, της περιφερειακής κινητικότητας και των εναλλακτικών μορφών αερομετακίνησης. Σε επόμενη φάση, το δίκτυο προβλέπεται να επεκταθεί σε περισσότερους προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τουρισμό και διασυνοριακές μετακινήσεις.

Για την ifly, η συνεργασία με την Hellenic Seaplanes αποτελεί στρατηγική επιχειρησιακή σύμπραξη, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ground handling και technical support, καθώς και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση των πτήσεων. Η συμμετοχή αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανάγκη για ολοκληρωμένα και διαλειτουργικά μοντέλα συνεργασίας στον τομέα των υδροπλάνων, όπου εξειδικευμένοι πάροχοι συνδυάζουν τεχνογνωσία και επιχειρησιακές δυνατότητες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας νέων αεροπορικών συνδέσεων.