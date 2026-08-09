Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανά κάτοικο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών εξακολουθεί να δέχεται ισχυρές πιέσεις.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την πορεία των εισοδημάτων τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανά κεφαλή στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των χωρών με διαθέσιμα στοιχεία. Ακολούθησε η Αυστρία με μείωση 2,8%.

Η επιδείνωση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εισοδημάτων από περιουσιακά στοιχεία, αλλά και στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, παράγοντες που περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η εικόνα στον ΟΟΣΑ

Σε επίπεδο ΟΟΣΑ, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανά κάτοικο αυξήθηκε οριακά κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 0,6% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, γεγονός που δείχνει επιβράδυνση της δυναμικής των εισοδημάτων.

Την ίδια περίοδο, το πραγματικό ΑΕΠ ανά κάτοικο αυξήθηκε κατά 0,3%, από 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η εξέλιξη του ΑΕΠ δεν ταυτίζεται με την πορεία των εισοδημάτων των πολιτών, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα αποτυπώνει τα χρήματα που απομένουν στα νοικοκυριά για κατανάλωση ή αποταμίευση.

Από τις 21 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι 13 κατέγραψαν αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και οι 8 σημείωσαν υποχώρηση.

Στις χώρες του G7, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,2%, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των οικονομιών.

Η Ιταλία εμφάνισε τη μεγαλύτερη βελτίωση, καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,8%, μετά τη μείωση κατά 0,9% στο τέλος του 2025. Η ανάκαμψη αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη μείωση της ανεργίας από 5,7% σε 5,4%. Θετική ήταν επίσης η εικόνα σε Καναδά, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Στον αντίποδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε πτώση 0,8%, μετά την αύξηση 1,1% του προηγούμενου τριμήνου. Η υποχώρηση συνδέεται με την αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, τη μείωση των κοινωνικών επιδομάτων και τον υψηλότερο πληθωρισμό. Στη Γαλλία, η μείωση ήταν οριακή, της τάξης του 0,1%.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι

Τις υψηλότερες αυξήσεις στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατέγραψαν η Ουγγαρία και η Χιλή. Στην Ουγγαρία, το εισόδημα αυξήθηκε κατά 6%, χάρη στην ενίσχυση των αμοιβών των εργαζομένων κατά 6,3%, ενώ στη Χιλή καταγράφηκε άνοδος 4,8%, με βασικούς μοχλούς την αύξηση των εισοδημάτων από εργασία, την ενίσχυση των εισοδημάτων των αυτοαπασχολούμενων και τις υψηλότερες αποδόσεις από περιουσιακά στοιχεία.