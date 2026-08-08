Με συγκρατημένες προσδοκίες κινούνται οι έμποροι κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, καθώς, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκο Κουγιουμτζή, ο τζίρος της αγοράς κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα περσινά, αντανακλώντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα, παρά τις αυξημένες τουριστικές αφίξεις, η κατανάλωση δεν φαίνεται να ακολουθεί στον ίδιο βαθμό, καθώς οι επισκέπτες δίνουν προτεραιότητα στο κατάλυμα, τη διατροφή και τις μετακινήσεις τους, αφήνοντας τελευταίες τις αγορές και τα αναμνηστικά.

Ο κ. Κουγιουμτζής επισημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εύκολα έρευνα αγοράς, καθώς σχεδόν κάθε φυσικό κατάστημα διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα.

Με ένα απλό πάτημα, μπορούν να συγκρίνουν τιμές, προϊόντα και προσφορές, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί ως σημαντικό εργαλείο για την επιλογή των πραγματικά ουσιαστικών εκπτώσεων.

«Μεγάλο πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι ασιατικές ιστοσελίδες

Ωστόσο, όπως τονίζει, μεγαλύτερη πίεση δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο και κυρίως από ασιατικές ιστοσελίδες, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή αγορά. Ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες διακινούν τεράστιους όγκους προϊόντων προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ λειτουργούν με διαφορετικούς φορολογικούς όρους από εκείνους που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Παρότι έχει επιβληθεί τέλος 3 ευρώ στα σχετικά δέματα, ο κ. Κουγιουμτζής εκτιμά ότι το μέτρο δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όπως υποστηρίζει, ουσιαστική λύση θα ήταν να υπόκεινται οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες στους ίδιους φορολογικούς και κανονιστικούς κανόνες με τους Ευρωπαίους εμπόρους και επιχειρηματίες, ώστε να διαμορφώνονται πιο ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές να μην επιλέγουν προϊόντα αποκλειστικά με βάση μια φωτογραφία ή τη χαμηλότερη τιμή. Όπως σημειώνει, σε ορισμένες περιπτώσεις τα προϊόντα που παραλαμβάνονται μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας ή ακόμη και να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Σε ποια είδη επικεντρώνονται οι καλοκαιρινές εκπτώσεις

Στο φυσικό εμπόριο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις επικεντρώνονται κυρίως σε ένδυση και υπόδηση, καλλυντικά, αντηλιακά και είδη σπιτιού, ενώ προς το τέλος της περιόδου αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον για τα σχολικά είδη, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο κ. Κουγιουμτζής υπογραμμίζει, πάντως, την ανάγκη οι καταναλωτές να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς και να αποφεύγονται οι πλασματικές εκπτώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρει, δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των συνεπών επιχειρήσεων.