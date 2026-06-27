Στις 28 Ιουνίου 2015, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε τραπεζική αργία και την επιβολή capital controls, στην κορύφωση της διαπραγμάτευσης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και λίγες ημέρες πριν από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.

Οι τράπεζες παρέμειναν κλειστές από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, ενώ οι πολίτες μπορούσαν να κάνουν ανάληψη έως 60 ευρώ την ημέρα από τα ΑΤΜ. Παράλληλα, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις μεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό, με στόχο να ανακοπεί η μαζική εκροή καταθέσεων και να προστατευθεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Η απόφαση ήρθε μετά την αδυναμία συμφωνίας με τους δανειστές για την ολοκλήρωση του τότε προγράμματος στήριξης και ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αύξησε περαιτέρω τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες. Η κυβέρνηση παρουσίασε το μέτρο ως αναγκαία άμυνα απέναντι στον κίνδυνο ανεξέλεγκτης φυγής καταθέσεων.

Για εκατομμύρια πολίτες, η εικόνα των ουρών έξω από τα ΑΤΜ, η αγωνία για διαθέσιμα μετρητά και οι δυσκολίες στις πληρωμές έγιναν η πιο άμεση εμπειρία εκείνης της περιόδου. Οι τράπεζες άνοιξαν ξανά στις 20 Ιουλίου 2015, όμως οι περιορισμοί στις συναλλαγές παρέμειναν, με σταδιακές χαλαρώσεις, έως την πλήρη άρση τους την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Τα capital controls έμειναν ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της ελληνικής κρίσης χρέους και επηράσαν ιδιαίτερα την ψυχολογία των πολιτών.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1878: Καταπλέει στο λιμάνι της Λεμεσού το αγγλικό πολεμικό «Παλλάς», το οποίο αποβιβάζει μονάδα πεζοναυτών και παραλαμβάνει το κάστρο της πόλης από την τουρκική φρουρά. Έπειτα από 307 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας, στη θέση της τουρκικής σημαίας υψώνεται στη Λευκωσία η αγγλική.

1913: Η Εμπροσθοφυλακή της VII Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες την πόλη των Σερρών. Οι Βούλγαροι, κατά την αποχώρησή τους, καίνε 4.050 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες.

1914: Ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος, διάδοχος του θρόνου της Αυστροουγγαρίας, και η σύζυγός του Σοφία δολοφονούνται στο Σαράγεβο από τον Βόσνιο Σέρβο εθνικιστή Γκαβρίλο Πρίντσιπ. Η επίθεση δεν προκάλεσε από μόνη της τον πόλεμο, αλλά ενεργοποίησε την αλυσίδα των διπλωματικών συγκρούσεων που οδήγησαν, λίγες εβδομάδες αργότερα, στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1917: Η Ελλάδα, υπό την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, κηρύσσει τον πόλεμο στις Κεντρικές Δυνάμεις και εντάσσεται επίσημα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Η απόφαση ακολούθησε τον Εθνικό Διχασμό και τη μεταβολή του πολιτικού σκηνικού μετά την απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄.

1919: Υπογράφεται στην Αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες η Συνθήκη των Βερσαλλιών ανάμεσα στη Γερμανία και τις Συμμαχικές Δυνάμεις. Η συμφωνία έθεσε επισήμως τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επιβάλλοντας στη Γερμανία βαριές εδαφικές, στρατιωτικές και οικονομικές υποχρεώσεις που επηρέασαν βαθιά τη μεσοπολεμική Ευρώπη.

1922: Ξεκινά ο Ιρλανδικός Εμφύλιος Πόλεμος με τον βομβαρδισμό των δικαστηρίων στο Δουβλίνο, που θα διχάσει βαθιά τη χώρα.

1940: Το Βασίλειο της Ρουμανίας παραχωρεί τη Βεσσαραβία (σημερινή Μολδαβία) και τη Βόρεια Βουκοβίνα στη Σοβιετική Ένωση, ύστερα από τελεσίγραφο της Μόσχας.

1948: Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γιουγκοσλαβίας, με επικεφαλής τον Τίτο, αποβάλλεται από την «Κομινφόρμ», επισημοποιώντας τη ρήξη με τη Μόσχα. Η εξέλιξη θα επηρεάσει άμεσα τον ελληνικό Εμφύλιο, καθώς η Γιουγκοσλαβία διακόπτει τη στήριξη στον Δημοκρατικό Στρατό.

1963: Αρχίζει να λειτουργεί η πρώτη υψικάμινος στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής, σηματοδοτώντας νέο κεφάλαιο στη βιομηχανία του χάλυβα.

1964: Ο Μάλκολμ Χ ιδρύει την Οργάνωση Αφροαμερικανικής Ενότητας, προωθώντας τα δικαιώματα των Μαύρων στις ΗΠΑ, σε μία εποχή έντονων φυλετικών διακρίσεων.

1969: Ξεσπούν επεισόδια στο μπαρ Stonewall της Νέας Υόρκης, όταν η αστυνομία εισβάλλει για έλεγχο. Η αντίδραση των ομοφυλόφιλων θαμώνων εξελίσσεται σε ορόσημο για το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και οδηγεί στην καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Υπερηφάνειας.

1970: Ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 1-0 στον τελικό του Καυταντζογλείου Σταδίου. Το γκολ του Μιχάλη Κεραμιδά στο 8ο λεπτό χάρισε στους «κίτρινους» έναν από τους σημαντικότερους τίτλους τους.

1979: Η Βουλή των Ελλήνων εγκρίνει τη Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η συμφωνία είχε υπογραφεί στο Ζάππειο στις 28 Μαΐου 1979 και η ένταξη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1981, ανοίγοντας μια νέα περίοδο στις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη.

1997: Σκάνδαλο στον αθλητισμό όταν ο Μάικ Τάισον δαγκώνει το αυτί του Εβάντερ Χόλιφιλντ σε αγώνα πυγμαχίας στο Λας Βέγκας. Ο διαιτητής τον αποβάλλει, προκαλώντας παγκόσμιο σάλο.

2007: Ξεσπά η καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, η οποία θα κάψει μεγάλο μέρος του εθνικού δρυμού και θα πλήξει έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής. Η απώλεια του ελατοδάσους προκάλεσε έντονη κοινωνική και πολιτική αντίδραση, ενώ η αποκατάσταση της περιοχής παρέμεινε ζητούμενο για χρόνια.

2015: Η κυβέρνηση ανακοινώνει τραπεζική αργία και επιβολή capital controls, εν μέσω της κορύφωσης της ελληνικής οικονομικής κρίσης και λίγες ημέρες πριν από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Από τις 29 Ιουνίου περιορίστηκαν οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ στα 60 ευρώ ημερησίως, σε ένα μέτρο που σημάδεψε την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Γεννήσεις

1577 – Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς (Peter Paul Rubens), Φλαμανδός ζωγράφος, από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής τέχνης του Μπαρόκ. Ξεχώρισε για τη δραματικότητα, τον αισθησιασμό και τη ζωντάνια των έργων του, με θέματα μυθολογικά, θρησκευτικά και ιστορικά. Η επιρροή του στη δυτική ζωγραφική υπήρξε τεράστια και διαχρονική.

1712 – Ζαν-Ζακ Ρουσό (Jean-Jacques Rousseau), Ελβετός φιλόσοφος και συγγραφέας, κεντρική μορφή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Με έργα όπως «Το Κοινωνικό Συμβόλαιο» και «Αιμίλιος», διαμόρφωσε ριζικά τη σύγχρονη πολιτική και παιδαγωγική σκέψη, ασκώντας τεράστια επιρροή στη Γαλλική Επανάσταση και στις ιδέες της ελευθερίας και της λαϊκής κυριαρχίας.

1912 – Αμαλία Φλέμινγκ, Ελληνίδα ιατρός και πολιτικός, ενεργό μέλος της Αντίστασης κατά τη γερμανική Κατοχή. Μετά τον γάμο της με τον νομπελίστα σερ Αλεξάντερ Φλέμινγκ, ανέπτυξε διεθνή δράση και διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό και επιστημονικό της έργο. Υπήρξε μαχητική υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικό στέλεχος του αντιδικτατορικού αγώνα.

1926 – Μελ Μπρουκς (Mel Brooks), Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός, από τους κορυφαίους κωμικούς δημιουργούς του αμερικανικού κινηματογράφου. Γνωστός για την ανατρεπτική του σάτιρα και τις παρωδίες, με εμβληματικά έργα όπως «The Producers», «Blazing Saddles» και «Young Frankenstein», άσκησε τεράστια επιρροή στο είδος της κινηματογραφικής κωμωδίας.

1948 – Κάθι Μπέιτς (Kathy Bates), Αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «Misery» του Στίβεν Κινγκ. Ξεχωρίζει για τη δυναμική της παρουσία και τη γκάμα των ρόλων της, με σημαντική πορεία τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, σε δραματικές αλλά και κωμικές παραγωγές.

1955 – Έλενα Ακρίτα, Ελληνίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος και πολιτικός. Με μακρά πορεία στον Τύπο και την τηλεόραση, έχει υπογράψει επιτυχημένες σειρές, μυθιστορήματα και μαχητικές αρθρογραφίες. Από το 2023 είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

1971 – Ίλον Μασκ (Elon Musk), Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας και μηχανικός, από τις πιο επιδραστικές και αμφιλεγόμενες φιγούρες της εποχής μας στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ιδρυτής των Tesla, SpaceX, Neuralink και X (πρώην Twitter), έχει ταράξει τα δεδομένα στην αυτοκίνηση, την εξερεύνηση του διαστήματος και τη νευροτεχνολογία, επηρεάζοντας βαθιά τη συζήτηση για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Θάνατοι

1985 – Λάμπρος Κωνσταντάρας, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, από τους πιο αγαπητούς πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Ξεχώρισε για το εκφραστικό του ταλέντο, τη χαρακτηριστική φωνή και την ευκολία με την οποία κινήθηκε ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, με αξέχαστους ρόλους σε ταινίες όπως «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» και «Υπάρχει και φιλότιμο».

Γερμανός, Ανάργυρος, Ανάργυρη

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