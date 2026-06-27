Στις 27 Ιουνίου 1962, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρέθηκαν αντιμέτωποι στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ: με το σκορ στο 0-0, διακόπηκε στο 97ο λεπτό, όταν το σκοτάδι κάλυψε το γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο δεν διέθετε προβολείς.

Η αναμέτρηση είχε αρχίσει στις 5 το απόγευμα, σε μια εποχή που οι βραδινοί αγώνες δεν ήταν δεδομένοι στα ελληνικά γήπεδα. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, καθώς επρόκειτο για τον πρώτο τελικό ανάμεσα στους δύο «αιωνίους» μετά το 1960. Κόπηκαν 28.155 εισιτήρια, ενώ δημοσιεύματα της εποχής έκαναν λόγο για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό φιλάθλων στις εξέδρες.

Από νωρίς, όμως, ο τελικός εξελίχθηκε σε επεισοδιακό παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο κράτησε 66 λεπτά, εξαιτίας των συνεχών διακοπών και των εντάσεων στον αγωνιστικό χώρο. Καταγράφηκαν τρεις αποβολές: δύο στο 5ο λεπτό και μία αργότερα, με τον Ολυμπιακό να μένει με εννέα παίκτες και τον Παναθηναϊκό με δέκα.

Η ανάπαυλα διήρκεσε περίπου μισή ώρα, καθώς υπήρξε ένταση στις εξέδρες και ρίψεις αντικειμένων. Μερίδα των φιλάθλων αποδοκίμαζε τους ποδοσφαιριστές, θεωρώντας ότι οι δύο ομάδες δεν πίεζαν αρκετά για τη νίκη και ότι επιδίωκαν έναν επαναληπτικό αγώνα. Τότε δεν υπήρχε διαδικασία πέναλτι και, σε περίπτωση ισοπαλίας, προβλεπόταν νέο ματς.

Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε χωρίς γκολ. Το 0-0 παρέμεινε και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση. Ωστόσο, οι μεγάλες καθυστερήσεις είχαν αλλάξει τα δεδομένα: είχε πλέον νυχτώσει και, χωρίς προβολείς, η ορατότητα ήταν περιορισμένη.

Στο έβδομο λεπτό της παράτασης, δηλαδή στο 97ο λεπτό του αγώνα, ο Ελβετός διαιτητής διέκοψε οριστικά την αναμέτρηση. Η ΕΠΟ δεν όρισε επαναληπτικό τελικό και η διοργάνωση της περιόδου 1961-62 έμεινε στην ιστορία ως η μοναδική στην οποία δεν αναδείχθηκε κυπελλούχος.

Ο τελικός της Νέας Φιλαδέλφειας πέρασε στην ιστορία ως ο «τελικός της νύχτας»: ένας αγώνας που ξεκίνησε με το ενδιαφέρον ενός μεγάλου ντέρμπι και τελείωσε χωρίς νικητή, πριν καν ολοκληρωθεί.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο από το Νewsbeast

1821: Οι Οθωμανοί σφάζουν δώδεκα μοναχούς στη Μονή Τοπλού της Κρήτης, σε μία από τις πολλές θηριωδίες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, με στόχο την καταστολή των εξεγερμένων πληθυσμών του νησιού.

1905: Ξεσπά ανταρσία στο θρυλικό ρωσικό θωρηκτό Ποτέμκιν, έξω από την Οδησσό. Οι ναύτες υψώνουν κόκκινη σημαία και καλούν σε εξέγερση κατά του Τσάρου. Η εξέγερση πνίγεται στο αίμα, αλλά η αύρα της επανάστασης έχει ήδη εξαπλωθεί.

1912: Με την εγκύκλιο 1262/9890 επιχειρείται η αναβάθμιση της γυμναστικής στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς λιγότεροι από 500 μαθητές σε όλη τη χώρα ασκούνται συστηματικά, γεγονός που θεωρείται ένδειξη της παραμέλησης της φυσικής αγωγής στα σχολεία εκείνης της εποχής.

1913: Οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη Μάχη της Βέτρινας (Νέο Πετρίτσι) και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο (Ντεμίρι Χισάρ).

1929: Ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κυρώνεται με τον Νόμο 4332/1929.

1941: Οι ρουμανικές Αρχές εξαπολύουν μαζικό πογκρόμ κατά των Εβραίων στο Ιάσιο, δολοφονώντας τουλάχιστον 13.266 ανθρώπους μέσα σε λίγες ημέρες.

1954: Ανακοινώνεται η λειτουργία του πρώτου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο, κοντά στη Μόσχα, σηματοδοτώντας την είσοδο της ανθρωπότητας στην πυρηνική εποχή.

1962 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα μετά το 100ό λεπτό της παράτασης, λόγω σκότους, ενώ δεν υπήρχε σκορ (0-0). Οι φίλαθλοι, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ φοβούμενη παρόμοια επεισόδια δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κυπελλούχος αυτήν τη χρονιά.

1965: Προφυλακίζονται τέσσερις αξιωματικοί ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, ενώ την επόμενη ημέρα προφυλακίζεται και ο λοχαγός Αριστείδης Μπουλούκος ως πρωτεργάτης. Η υπόθεση αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σοβαρά πολιτικά σκάνδαλα της μετεμφυλιακής Ελλάδας.

1967: Το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Ένφιλντ του Λονδίνου.

1969: Ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφυλοφίλων στο μπαρ «Stonewall» της Νέας Υόρκης μεταξύ αστυνομικών και ομοφυλόφιλων θαμώνων. Το γεγονός θεωρείται ορόσημο για το παγκόσμιο κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+ και η 27η Ιουνίου καθιερώνεται ως Ημέρα Υπερηφάνειας.

1969: Η χούντα των συνταγματαρχών υποχρεώνει σε παραίτηση τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχαήλ Στασινόπουλο, μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε μια ακόμη πράξη θεσμικής εκτροπής.

1976: Παλαιστίνιοι εξτρεμιστές καταλαμβάνουν αεροσκάφος της Air France που απογειώθηκε από το Τελ Αβίβ και πέρασε από το Ελληνικό. Το αεροπλάνο οδηγείται στο Έντεμπε της Ουγκάντας και η ομηρία λήγει με αστραπιαία επιχείρηση των Ισραηλινών κομάντος.

1977: Η Γαλλία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Τζιμπουτί, τερματίζοντας τη μακρά αποικιακή της κυριαρχία στο Κέρας της Αφρικής.

1999: Πεθαίνει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, στρατιωτικός και πρωτεργάτης της Χούντας των Συνταγματαρχών. Η κληρονομιά του παραμένει βαθιά διχαστική στην ελληνική κοινωνία.

2015: Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αποδοχή ή την απόρριψη του σχεδίου συμφωνίας με τους θεσμούς. Η Βουλή υπερψηφίζει την πρόταση με 178 «ναι», σηματοδοτώντας μία από τις πιο δραματικές στιγμές της ελληνικής κρίσης χρέους.

Γεννήσεις

1933 – Χορστ Μπραντστέτερ, Γερμανός επιχειρηματίας, γνωστός ως ο «πατέρας» των Playmobil. Ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση και το 1974 λάνσαρε τα διάσημα φιγούρες, αλλάζοντας την ιστορία του παιχνιδιού με μια πρωτοποριακή ιδέα που συνδύαζε δημιουργικότητα, αφήγηση και ασφάλεια για τα παιδιά.

1966 – Τζέφρεϊ Τζ. Άμπραμς (J.J. Abrams), Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Γνωστός για τις τηλεοπτικές σειρές Lost και Fringe, αλλά και για την ανανέωση των κινηματογραφικών franchises Star Trek και Star Wars, συνδυάζει μυστήριο, δράση και συναισθηματικό βάθος στο έργο του.

1977 – Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο, Ισπανός ποδοσφαιριστής, θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και του ισπανικού ποδοσφαίρου. Από τους κορυφαίους επιθετικούς όλων των εποχών, με ρεκόρ συμμετοχών και γκολ στην ομάδα της Μαδρίτης, συνέδεσε το όνομά του με τις χρυσές εποχές των «μερένγκες» και το ήθος του μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Θάνατοι

1951 – Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση. Χρηματοδότησε την ίδρυση δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου στην Αθήνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της δημόσιας υγείας.

1999 – Γεώργιος Παπαδόπουλος, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, πρωτεργάτης της Χούντας των Συνταγματαρχών (1967–1974), που επέβαλε δικτατορία στην Ελλάδα για επτά χρόνια. Ιστορική και βαθιά αμφιλεγόμενη φυσιογνωμία, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Σαμψών

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