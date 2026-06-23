Στις 24 Ιουνίου 1798, με το νέο ημερολόγιο, ο Ρήγας Βελεστινλής και επτά σύντροφοί του στραγγαλίστηκαν στις οθωμανικές φυλακές του Πύργου Νεμπόιζα, στο Βελιγράδι. Είχαν προηγουμένως συλληφθεί στην Τεργέστη από τις αυστριακές αρχές και παραδοθεί στους Οθωμανούς.

Ο Ρήγας, μία από τις κεντρικές μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, δεν περιορίστηκε στην ιδέα μιας ελληνικής εξέγερσης. Μέσα από τον «Θούριο», τη «Χάρτα της Ελλάδος» και το πολιτικό του σχέδιο, πρότεινε μια δημοκρατική πολιτεία για τους λαούς της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των νησιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, επηρεασμένη από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης.

Η δράση του κινητοποίησε τις αυστριακές αρχές, που ανησυχούσαν για τη διάδοση επαναστατικών ιδεών στα Βαλκάνια. Μετά τη σύλληψή του, τα έντυπα και τα σχέδιά του κατασχέθηκαν και ο ίδιος, μαζί με τους συνεργάτες του, παραδόθηκε στην οθωμανική διοίκηση του Βελιγραδίου.

Οι οκτώ κρατούμενοι θανατώθηκαν πριν μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, οι σοροί τους ρίχτηκαν στον Δούναβη. Ο θάνατος του Ρήγα απέκτησε γρήγορα συμβολικό βάρος, καθώς η πολιτική του σκέψη συνέδεε την ελευθερία με τη λαϊκή κυριαρχία, τα δικαιώματα και τη συνεργασία των βαλκανικών λαών.

Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε 23 χρόνια αργότερα. Ο Ρήγας δεν έζησε για να τη δει, όμως το έργο και η δράση του τον κατέστησαν μία από τις σημαντικότερες προεπαναστατικές μορφές του ελληνικού αγώνα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1374: Ξεσπά μαζική χορευτική υστερία στους δρόμους του Άαχεν της Γερμανίας, με εκατοντάδες ανθρώπους να χορεύουν ανεξέλεγκτα, να βιώνουν παραισθήσεις και να καταρρέουν από εξάντληση ή και θάνατο. Το φαινόμενο, γνωστό ως χορευτική πανώλη, θα εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης και παραμένει ανεξήγητο έως σήμερα.

1765: Οι Οθωμανοί αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη τον Καισαρέα, επειδή αρνείται να εξισλαμιστεί. Το μαρτύριό του εντάσσεται στο πλαίσιο των θρησκευτικών διώξεων της εποχής και τον καθιστά σύμβολο πίστης και αντίστασης για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

1798: Ο Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος) και επτά σύντροφοί του στραγγαλίζονται στις οθωμανικές φυλακές του Βελιγραδίου, όπου είχαν μεταφερθεί μετά τη σύλληψή τους στην Τεργέστη. Ο Ρήγας είχε διαμορφώσει ένα ριζοσπαστικό πολιτικό όραμα για την απελευθέρωση των Βαλκανίων και τη δημιουργία μιας δημοκρατικής πολιτείας. Ο θάνατός του τον κατέστησε εμβληματική μορφή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και του προεπαναστατικού αγώνα.

1821: Ιδρύεται με απόφαση των προκρίτων της Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα.

1827: Οι ελληνικές δυνάμεις αποκρούουν τον στρατό του Ιμπραήμ πασά στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Αγωνιστές, μοναχοί και κάτοικοι της περιοχής υπερασπίζονται το μοναστήρι απέναντι στις αιγυπτιακές και οθωμανικές δυνάμεις. Η σύγκρουση θεωρείται μία από τις σημαντικές ελληνικές επιτυχίες των τελευταίων μηνών της Επανάστασης.

1859: Η μάχη του Σολφερίνο, στη βόρεια Ιταλία, καταλήγει σε νίκη των γαλλικών και σαρωδινιακών δυνάμεων απέναντι στους Αυστριακούς. Η αιματηρή σύγκρουση άφησε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες χωρίς οργανωμένη περίθαλψη. Ο Ελβετός Ζαν Ανρί Ντινάν, που βρέθηκε στην περιοχή, εμπνεύστηκε από την τραγωδία να προωθήσει τη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού και τις αρχές του σύγχρονου ανθρωπιστικού δικαίου.

1913: Ελλάδα και Σερβία οριστικοποιούν τη συμμαχία τους απέναντι στη Βουλγαρία, καθώς η διανομή των εδαφών στη Μακεδονία μετά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο είχε προκαλέσει βαθιά κρίση. Λίγες ημέρες αργότερα θα ξεσπούσε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος, με καθοριστικές συνέπειες για τα σύνορα στα Βαλκάνια. Η ελληνική επικράτηση ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της χώρας στη Μακεδονία και στο Αιγαίο.

1916: Η Μαίρη Πίκφορντ γίνεται η πρώτη γυναίκα ηθοποιός που υπογράφει συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου δολαρίων, κατακτώντας ιστορική πρωτιά στον κινηματογράφο και καθιερώνοντας τη θέση των γυναικών ως ισότιμων σταρ στη βιομηχανία του θεάματος.

1945: Καταστρέφεται η Γέφυρα του ποταμού Κβάι, σύμβολο της φρίκης του πολέμου και της καταναγκαστικής εργασίας αιχμαλώτων.

2008: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδικάζει την Τουρκία για παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή στις υποθέσεις των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, που σκοτώθηκαν στη νεκρή ζώνη της Κύπρου το 1996. Το δικαστήριο αναγνώρισε ευθύνη των τουρκικών αρχών και επιδίκασε αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων. Οι δύο δολοφονίες παραμένουν ισχυρό σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας.

2010: Ο υπασπιστής του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Γιώργος Βασιλάκης, σκοτώνεται από παγιδευμένο δέμα που εξερράγη στο υπουργικό γραφείο, στο κτίριο της λεωφόρου Κατεχάκη. Η επίθεση αποδόθηκε στη Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Ο 52χρονος αξιωματικός ήταν πατέρας δύο παιδιών.

2012: Αιματηρή συμπλοκή στον Προφήτη Ηλία Κρήτης ανήμερα του Κλήδωνα, στοιχίζει τη ζωή σε δύο άντρες. Ο 34χρονος Πρίαμος Ξυδάκης πέφτει νεκρός από τις σφαίρες 52χρονου συγχωριανού του, ενώ λίγο αργότερα χάνει τη ζωή του και ο Μανώλης Σταυρουλάκης, 64 ετών, από αδέσποτη.

2013: Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι καταδικάζεται σε 7 χρόνια φυλάκισης για κατάχρηση εξουσίας και σεξουαλική επαφή με ανήλικη πόρνη στην πολύκροτη υπόθεση «Ρούμπι», που συγκλόνισε την ιταλική πολιτική σκηνή.

2016: Ανακοινώνεται το Brexit, με τη Μεγάλη Βρετανία να αποχωρεί από την ΕΕ μετά από δημοψήφισμα. Η ψηφοφορία είχε διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου και το αποτέλεσμα οδήγησε στην παραίτηση του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επισήμως από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Γεννήσεις

1898 – Λέλα Καραγιάννη, Ελληνίδα αντιστασιακός, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης κατά τη γερμανική Κατοχή. Οργάνωσε το δίκτυο «Μπουμπουλίνα» και βοήθησε δεκάδες αγωνιστές και συμμάχους να διαφύγουν. Συνελήφθη από τους Ναζί και εκτελέστηκε στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το 1944, περνώντας στην Ιστορία ως σύμβολο θυσίας και πατριωτισμού.

1911 – Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας, φυσικός και φιλόσοφος, κορυφαία μορφή της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας. Έγινε διεθνώς γνωστός με τα υπαρξιακά μυθιστορήματα «Το τούνελ» και «Περί ηρώων και τάφων», ενώ υπήρξε ενεργός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη σκοτεινή περίοδο της δικτατορίας στην Αργεντινή.

1924 – Βιργινία Τσουδερού, Ελληνίδα πολιτικός και διπλωμάτης, από τις πρώτες γυναίκες που ανέλαβαν υπουργικό αξίωμα στην Ελλάδα. Διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών και διακρίθηκε για τη συμβολή της στα εθνικά θέματα και την προώθηση των ελληνικών θέσεων σε διεθνές επίπεδο.

1945 – Νόρα Βαλσάμη, Ελληνίδα ηθοποιός, από τις πιο αγαπητές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60, γνωστή για τους ρόλους της σε ρομαντικές και δραματικές ταινίες της Φίνος Φιλμ. Ξεχώρισε για τη γλυκύτητα και την εκφραστικότητά της, ενώ υπήρξε σύζυγος του ηθοποιού Ερρίκου Ανδρέου.

1978 – Παντελής Καφές, Έλληνας ποδοσφαιριστής, μέσος με τεχνική και δημιουργική ικανότητα, που αγωνίστηκε σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004, συμβάλλοντας σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

1987 – Λιονέλ Μέσι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής, θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος όλων των εποχών. Κατέκτησε πολυάριθμους τίτλους με την Μπαρτσελόνα, μεταξύ των οποίων 4 Champions League, και το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή το 2022. Βραβεύτηκε με 8 Χρυσές Μπάλες, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του, τη συνέπεια και το ήθος του.

Θάνατοι

1798 – Ρήγας Φεραίος, Έλληνας συγγραφέας, επαναστάτης και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης, εμπνευσμένος από τις αρχές του Διαφωτισμού και τη Γαλλική Επανάσταση. Οραματίστηκε μια ελεύθερη και ενωμένη Βαλκανική Δημοκρατία. Συνελήφθη από τους Αυστριακούς και παραδόθηκε στους Οθωμανούς, οι οποίοι τον στραγγάλισαν στο Βελιγράδι, μετατρέποντάς τον σε σύμβολο ελευθερίας.

1949 – Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας πολιτικός και αρχαιολόγος, από τις σημαντικότερες πολιτικές φυσιογνωμίες της νεότερης Ελλάδας. Διετέλεσε πολλές φορές πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής, με καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις του Μεσοπολέμου και των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Υπήρξε υπέρμαχος της συνεννόησης στη δύσκολη περίοδο του Εμφυλίου.

Ερρίκος

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Γυναικών στη Διπλωματία