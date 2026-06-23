Ο Τριαντάφυλλος ξεκαθάρισε ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ τις προσωπικές του σχέσεις για λόγους δημοσιότητας, απαντώντας με τον χαρακτηριστικό του τρόπο σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε.

«Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια σχέση για την αναπαραγωγή. Να κάνω τι; Πατάω στα πόδια μου, ξέρω ποιος είμαι, είμαι καλός τραγουδιστής, καλός λαϊκός τραγουδιστής, γεμίζουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος μας αγαπάει. Να κάνω σχέση να ακουστώ με ποια; Με τη Sharon Stone; Ναι, φέρ’ την. Με την Jennifer Lopez; Άντε φέρ’ την, για μία μέρα, δύο. Αλλά τι να κάνω εδώ στην Ελλάδα, με ποια; Για πες μου με ποια, πες μου εσύ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Η αυθεντικότητα ως μοναδικό κριτήριο επιτυχίας

Αντί για τα λαμπερά φώτα και τις σκοπιμότητες της δημοσιότητας, ο ίδιος επεσήμανε ότι οι προτεραιότητές του εστιάζουν σε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά όταν επιλέγει έναν άνθρωπο για να σταθεί δίπλα του.

Η δημιουργία μιας σχέσης με ουσιαστικά θεμέλια και χαμηλό προφίλ είναι, όπως εξήγησε, η μοναδική κατάσταση που αναγνωρίζει ο ίδιος ως πραγματικό επίτευγμα.

«Όποια η πιο φτωχή και η πιο έτσι γλυκιά και καλή κοπέλα, αυτή θέλω εγώ. Και χτίζεις με αυτήν πολλά πράγματα, κατάλαβες; Αυτή θέλω εγώ. Αυτή για μένα είναι επιτυχία», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο τραγουδιστής, δίνοντας το δικό του στίγμα για την προσωπική του ευτυχία.

Η… άγνοια για την Ιωάννα Τούνη

Η συζήτηση άλλαξε όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε για την Ιωάννα Τούνη, με τον τραγουδιστή να αντιδρά με ειλικρινή απορία καθώς δεν γνώριζε ποια είναι. Μόλις το συνεργείο τού εξήγησε την απήχηση που έχει η influencer στα social media, ο ίδιος δήλωσε έκπληκτος στην κάμερα.

«Δεν την ξέρω, ρε κοπελιά. Ρε ψυχούλα μου, δεν την ξέρω την κοπέλα. Την έχεις εσύ στο TikTok; Όπα ρε! Όπα ρε, συγγνώμη. Όντως τώρα; Ωχ, θα με κράξουνε… Παιδιά, μπράβο! Και είναι εντάξει το κορίτσι, μια χαρά; Είναι ο Μέσι του TikTok; Εγώ έχω κολλήσει αλλού τώρα και θα το σκέφτομαι στο live μου. Συγγνώμη, κύριε Λιάγκα, η Τούνη ποια είναι; Και είναι η μεγαλύτερη star, η μεγαλύτερη YouTuber, είπες, η μεγαλύτερη TikToker;», αναρωτήθηκε.