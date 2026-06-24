Ένας ουκρανός υπάλληλος της νορβηγικής Norsk Folkehjelp σκοτώθηκε κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια), όπως δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο επικεφαλής της αποστολής αυτής της ΜΚΟ που ειδικεύεται σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης.

«Έξι μέλη του προσωπικού μας επλήγησαν κι ένα εξ αυτών βρήκε τον θάνατο», είπε ο Μπουγιάρ Χότζα στο AFP, διευκρινίζοντας πως ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο υπάλληλος που σκοτώθηκε ήταν «ειδικός στην αποναρκοθέτηση», ανέφερε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στη Χερσώνα. Η ρωσική επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Νοβοπετρίβκα, η οποία απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, σύμφωνα με τον Προκούντιν.

Η περιφερειακή εισαγγελία ανέφερε στο AFP πως επρόκειτο για «πυραυλική επίθεση».

Ο Μπουγιάρ Χότζα εκτίμησε πως ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά διασποράς, σημειώνοντας πως δεν ήχησαν σειρήνες συναγερμού.

Σε δελτίο Τύπου της Norsk Folkehjelp αναφέρεται πως η μη κυβερνητική οργάνωση απασχολεί περισσότερους από 450 υπαλλήλους στην Ουκρανία.

Η περιφέρεια της Χερσώνας – τμήμα της οποίας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή – βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων, κυρίως με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων. Τον Μάιο, όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ επλήγη από ρωσικά drones στη Χερσώνα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, δύο υπάλληλοι του Δανικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (DRC) σκοτώθηκαν στο Τσερνίχιβ. Τον Φεβρουάριο του 2024, δύο εργαζόμενοι της ελβετικής HEKS/EPER είχαν βρει τον θάνατο στην περιφέρεια της Χερσώνας.