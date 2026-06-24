Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Φθιώτιδα μετά τη νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, καθώς η δίκη των τριών νεαρών Ρομά, ηλικίας 19, 21 και 25 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για οκτώ περιπτώσεις απάτης (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, πήρε ξανά αναβολή.



Η απόφαση αυτή προκάλεσε το άμεσο ξέσπασμα των θυμάτων και των συγγενών τους έξω από το δικαστήριο, με την ατάκα «Εμείς δεν έχουμε ούτε ευρώ στην τσέπη κι αυτοί γυρίζουν ελεύθεροι με τα λεφτά μας» να αποτυπώνει ανάγλυφα την απόγνωσή τους. Οι τρεις δράστες είχαν συλληφθεί στα Καμένα Βούρλα, έχοντας στήσει μια καλοκουρδισμένη μηχανή που άδειαζε τις οικονομίες ανήμπορων ηλικιωμένων, όμως η δικαιοσύνη καθυστερεί να δώσει την οριστική της ετυμηγορία.



Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport



Αιτία της νέας αναβολής στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας ήταν το κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισης ενός εκ των τριών κατηγορουμένων Γιώργου Κριημάδη, που είχε υποθέσεις σε άλλα δικαστήρια την ίδια ημέρα. Για το ενιαίο της κρίσεως συνηγόρησαν στην αναβολή και οι δικηγόροι Χρήστος Τσάβαλλος, Βασίλης Παπιώτης και Γιώργος Κατσιμάδης που είχαν την υπεράσπιση των άλλων δύο κατηγορουμένων.



Αντίθετα ο δικηγόρος Δημήτρης Κρούπης που παραστάθηκε ως Πολιτική Αγωγή για λογαριασμό της ηλικιωμένης που εξαπατήθηκε στις Θερμοπύλες, αντέδρασε έντονα και ζήτησε διακοπή ώστε να οριστεί το συντομότερο δυνατόν αφού ταλαιπωρούνται ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν να διαχειριστούν και τη μεγάλη απώλεια χρημάτων από τους απατεώνες.



Το Δικαστήριο τελικά όρισε ρητή δικάσιμο για τις 17 Δεκεμβρίου 2026.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι κατηγορούμενοι δεν κατέθεσαν την εγγύηση που είχε οριστεί για να μείνουν ελεύθεροι μέχρι να περάσουν στο Αυτόφωρο, ενώ οι δύο από τους τρεις δεν παρέστησαν ούτε στη σημερινή διαδικασία αν και το Δικαστήριο στην 2η αναβολή τους είχε ρητά ζητήσει την ταυτοπρόσωπη παρουσία τους στη δίκη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο άκουσμα της νέας αναβολής της δίκης, ένα από τα τέσσερα θύματα των απατεώνων φώναξε αγανακτισμένη: «Δεν υπάρχει λόγος να ξανάρθουμε. Μας πήραν τα χρήματα μας τα πήραν όλα και ενώ αυτοί έχουν να πληρώσουν δικηγόρους για να γυρίζουν ελεύθεροι, εμείς δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη»!



Οργή και από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη δίκη που κατέθεσαν την απογοήτευσή τους για την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης και για αποφάσεις που όπως είπαν, τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τις εγκληματικές οργανώσεις. «Μην αναρωτιέστε γιατί αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τη δράση τους σε όλη την Ελλάδα. Με αυτούς τους ρυθμούς δεν τιμωρείται κανείς. Και αν ακόμη δικαστούν, κάποια αμφιβολία, κάποιος μάρτυρας που θα λείπει, κάποιος που θα έχει ξεχάσει στοιχεία, θα είναι αρκετά για να βγουν κα πάλι έξω να συνεχίσουν το έργο τους…».

Το χρονικό της υπόθεσης

Να θυμίσουμε ότι οι τρεις νεαροί κατηγορούνται ότι το χρονικό διάστημα από 12 έως 18-06-2026, εμπλέκονται σε 4 απάτες και 4 απόπειρες εξαπάτησης, ως ακολούθως:

Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στις Θερμοπύλες Φθιώτιδας, την 12/06/2026.

Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στη Λαμία, την 13/06/2026.

2 απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στο Ζέλι Φθιώτιδας, την 17/062/026.

4 απόπειρες απάτης σε βάρος ημεδαπών στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας, την 18/06/2026.

Η λεία που αποκόμισαν από την παράνομη και εξακολουθητική δράση τους, η οποία περιλαμβάνει χρήματα και χρυσαφικά – κοσμήματα, ξεπερνά σε αξία τα 50.000 ευρώ.



Οι απάτες περιείχαν το σενάριο με τη διαρροή ρεύματος και από τους αστυνομικούς ταυτοποιήθηκε το όχημα που κινήθηκε ύποπτα στα παραπάνω μέρη και μετά από τα «χτυπήματα» επέστρεφε πάντα στην Αττική.