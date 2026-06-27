Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μοιράστηκε η Μπετίνα Άντερσον.

Το πρώην μοντέλο, σε ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες που δεν είχαν ξαναδημοσιευτεί από το πάρτι που διοργάνωσε το ζευγάρι τη δεύτερη μέρα του γαμήλιου Σαββατοκύριακου τους τον περασμένο μήνα.

Στην πρώτη φωτογραφία, η 39χρονη μαζί με τον γιο του Αμερικανού προέδρου αγκαλιάζονται και κοιτάζονται στα μάτια στην παραλία, μπροστά στη θάλασσα.

Στην επόμενη φωτογραφία, η Άντερσον ποζάρει στο πάρτι μαζί με την κουνιάδα της, Τίφανι Τραμπ, και τη Στέισι Μπέντετ, διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας μόδας Alice and Olivia.

Η Άντερσον και ο Ντον Τζούνιορ χόρευαν φορώντας πολύχρωμα καπέλα. Η κουνιάδα τους, Λάρα Τραμπ, φαίνεται να χορεύει στην παραλία. Η Άντερσον τράβηξε επίσης φωτογραφίες της εντυπωσιακής διακόσμησης.