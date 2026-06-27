Η Κροατία έδειξε χαρακτήρα και πήρε τη νίκη που χρειαζόταν απέναντι στη Γκάνα με 2-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έπειτα από μία αναμέτρηση με ένταση και δραματικό φινάλε.

Οι Κροάτες μπήκαν πιο αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά, αναζητώντας το γκολ που θα τους έβαζε σε θέση οδηγού για την πρόκριση.

Η υπεροχή της ομάδας του Ζλάτκο Ντάλιτς καρποφόρησε στο 31ο λεπτό, όταν ο Πέταρ Σούτσιτς με εξαιρετικό τελείωμα άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην Κροατία και διαμορφώνοντας το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Γκάνα προσπάθησε να ανεβάσει την πίεσή της και να επιστρέψει στο παιχνίδι, βρίσκοντας τελικά την ισοφάριση στο 73′. Ο Ντέρικ Λούκασεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με το γκολ να μετρά έπειτα από έλεγχο του VAR, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση και ξαναβάζοντας τους Αφρικανούς στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Η απάντηση της Κροατίας, ωστόσο, ήταν άμεση και ήρθε στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Στο 83ο λεπτό ο Λούκα Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ με την γνωστή του ποιότητα και ο Νίκολα Βλάσιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στους Κροάτες μία σπουδαία νίκη και το εισιτήριο για τη φάση των «32».

Στα τελευταία λεπτά η Γκάνα προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία που θα της έδινε ξανά το παιχνίδι, με την Κροατία να διαχειρίζεται σωστά το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Για ακόμη μία φορά ο Λούκα Μόντριτς αποτέλεσε τον ηγέτη της Κροατίας, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και αποδεικνύοντας πως, ακόμη και στα 40 του χρόνια, παραμένει καθοριστικός στις μεγάλες διοργανώσεις.