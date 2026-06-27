Σοβαρό τροχαίο έγινε στη Χαλκίδα το απόγευμα του Σαββάτου (27/6/2026) όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, και έπεσε σε άλλο όχημα στην περιοχή της Δροσιάς.

Το αποτέλεσμα από τη σφοδρή σύγκρουση ήταν να τραυματιστούν 4 άνθρωποι στο τροχαίο.

Πληροφορίες από το eviaonline.gr αναφέρουν ότι σε σοβαρότερη κατάσταση είναι οι δύο γυναίκες συνοδηγοί.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής.