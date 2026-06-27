Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Αττική, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ο κρατικός μηχανισμός, οι δήμοι και οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, με περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Στον Δήμο Διονύσου, οι εθελοντές πυροσβέστες βρίσκονται στις προκαθορισμένες θέσεις τους, τα οχήματα είναι πλήρως ανεφοδιασμένα και οι ασύρματοι παραμένουν διαρκώς ανοιχτοί, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε κάθε ενδεχόμενο.

Όπως επισημαίνουν οι εθελοντές, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στην κατηγορία 4, οι περιπολίες πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο τη μείωση του χρόνου επέμβασης στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, δεν λείπουν οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία, καθώς σε ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να υπάρχουν σακούλες με ξερά χόρτα και υπολείμματα καθαρισμών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αρχών και τις ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Αυξημένα είναι τα μέτρα επιτήρησης και στην Πεντέλη, όπου τα πυροφυλάκια παρακολουθούν διαρκώς την ευρύτερη περιοχή για τον άμεσο εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς.

Η οπτική κάλυψη από τα σημεία επιτήρησης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος του δήμου αλλά και σε σημαντικό τμήμα του λεκανοπεδίου, επιτρέποντας την άμεση ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων με την πρώτη ένδειξη καπνού ή φωτιάς.

Στο επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι πληροφορίες από τα πυροφυλάκια και τις περιπολίες, οι οποίες διαβιβάζονται άμεσα στην Πυροσβεστική για την ταχύτερη δυνατή κινητοποίηση των δυνάμεων.

Παράλληλα, τα περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε προκαθορισμένα σημεία βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ενώ δύο οχήματα πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε αυτοψία στον Ασπρόπυργο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών.

Όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία αναχωμάτων που θα περιορίσουν την εξάπλωση μιας πιθανής πυρκαγιάς, προστατεύοντας κατοικημένες περιοχές αλλά και τον δρυμό και τις δασικές εκτάσεις της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Αττική θα παραμείνει και την επόμενη ημέρα στην κατηγορία κινδύνου 4, διατηρώντας σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και η καύση αγροτικών εκτάσεων.

Όπως τονίζουν, ολόκληρος ο μηχανισμός πρόληψης και πυροπροστασίας βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με στόχο η προετοιμασία να αποδειχθεί αρκετή ώστε να μην απαιτηθεί καμία επέμβαση.

32 φωτιές σε ένα 24ωρο

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την ‘Αρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, δύο στη Ναύπακτο και δύο στη Βοιωτία.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι σημαντικότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου και αντιμετωπίστηκαν με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Στον ‘Αγιο Βασίλειο Βοιωτίας κινητοποιήθηκαν αρχικά 51 πυροσβέστες, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 για την περιοχή. Η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.

Λίγη ώρα αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας, όπου επιχειρούσαν έως και 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για την προστασία των πολιτών εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Λιβαδειά, ενώ και αυτή η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στο Σπαθάρι Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες, μία ομάδα της 20ής ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, με συνεχή εικόνα από drone του ΕΣΚΕΔΙΚ, ενώ η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

Στη Βλαχέρνα ‘Αρτας επιχείρησαν έως και 29 πυροσβέστες, μία ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με συνεχή εναέρια επιτήρηση μέσω drone.

Παράλληλα, στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Βύσσα Έβρου κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα μέσω drone επιτήρησης, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Παράλληλα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ναύπακτο, στην Κάτω Μαμουλάδα και στα Κρυονέρια, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ, όπως τονίζεται, στη Στυλίδα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες, παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η άμεση κινητοποίηση του επιχειρησιακού μηχανισμού, η προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων, η αξιοποίηση των εναέριων μέσων και των drones επιτήρησης, καθώς και η έγκαιρη έκδοση μηνυμάτων του 112, συνέβαλαν ώστε οι πυρκαγιές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να τεθούν υπό έλεγχο, χωρίς να εξελιχθούν σε μεγάλα συμβάντα».

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό από το υπΚΚΠΠ, στην Περιφέρεια Αττικής προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι, με τουλάχιστον 46 περιστατικά παροχής βοηθείας (κοπές δέντρων – αφαιρέσεις αντικειμένων).