Η εμβληματική τραγωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ «Άμλετ» παρουσιάζεται από τον Δεκέμβριο στο Θέατρο Βεάκη, σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του σκηνοθέτη Δημήτρη Καραντζά, με τη Στεφανία Γουλιώτη να ενσαρκώνει τον ομώνυμο ρόλο.

Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη παρουσιάζουν ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, μια παράσταση που εξερευνά τα διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, την ύπαρξη, την εξουσία και την ανθρώπινη ανάγκη για αλήθεια.

Σε μια εποχή όπου ο κόσμος μοιάζει να απομακρύνεται από τις αξίες του Ανθρωπισμού, ο Άμλετ επιστρέφει στη σκηνή ως μια βαθιά στοχαστική μορφή, που αναμετριέται με τα όρια της σκέψης και της δράσης. Η Στεφανία Γουλιώτη συναντά τον Δημήτρη Καραντζά σε μια διαφορετική προσέγγιση του έργου, με στόχο να φωτίσουν τις πιο σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο Σαίξπηρ δημιουργεί στον «Άμλετ» μια τραγωδία όπου η σκέψη συγκρούεται με την πράξη και ο ήρωας καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο την υποχρέωση της εκδίκησης για τον θάνατο του πατέρα του, αλλά και ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας που απειλεί την ατομικότητα και την ελευθερία της σκέψης.

Μέσα σε μια «Δανία που σαπίζει», ο Άμλετ ξεκινά ένα δύσκολο ταξίδι αναζήτησης της αλήθειας, αντιμετωπίζοντας τη διαφθορά, τη βία και τα υπαρξιακά ερωτήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Το έργο παραμένει επίκαιρο, καθώς μιλά για την ευθύνη του ατόμου απέναντι σε έναν κόσμο που αλλάζει και δοκιμάζει τις αξίες του.

Στη νέα αυτή παραγωγή, ο Δημήτρης Καραντζάς συνεργάζεται με μια ομάδα καταξιωμένων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους οι Θεοδώρα Τζήμου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Δημήτρης Καμαρωτός, Τάσος Καραχάλιος, Μαρία Πανουργιά και Ιωάννα Τσάμη, δημιουργώντας ένα σύγχρονο θεατρικό σύμπαν γύρω από το αριστούργημα του Σαίξπηρ.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση των «Τριών Αδελφών» του Άντον Τσέχωφ στο Θέατρο Βεάκη, ο Δημήτρης Καραντζάς επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου με έναν από τους πιο εμβληματικούς ήρωες του παγκόσμιου θεάτρου.

Ο «Άμλετ» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ έρχεται στο Θέατρο Βεάκη από τον Δεκέμβριο, σε μια παράσταση που θέτει ξανά στο επίκεντρο τα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.