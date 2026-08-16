Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην ανατολική Ουγγαρία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο M3, κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες, όταν πολωνικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με την ουγγρική αστυνομία, το λεωφορείο κατευθυνόταν προς τη Νιρέγκχαζα όταν συνέβη το δυστύχημα. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο οδηγός ενδέχεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χωρίς ωστόσο τα ακριβή αίτια της τραγωδίας να έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

57 επιβάτες και δύο οδηγοί στο λεωφορείο

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ουγγαρίας, MTI, μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Την είδηση για τον τραγικό απολογισμό έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, εκφράζοντας τη θλίψη του για τα θύματα.