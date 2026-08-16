Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε κτίριο κατοικιών 21 ορόφων στη συνοικία Φρίντριχσαϊν του Βερολίνου, κοντά στον σταθμό Ostbahnhof. Η φωτιά ξεκίνησε από τον 11ο όροφο και επεκτάθηκε στον αμέσως επόμενο.

Μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο περβάζι του 11ου ορόφου, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν. Επειδή η πυροσβεστική κλίμακα έφτανε μέχρι τον 9ο όροφο, πήδηξε στο καλάθι διάσωσης, όπου την έπιασε πυροσβέστης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ τραυματισμό υπέστη και ο πυροσβέστης.

🇩🇪 Dramatischer Rettungseinsatz bei einem Hochhausbrand am gestrigen Morgen in Berlin-Friedrichshain. Da die Drehleiter nur bis zum 9. Stock reichte, musste diese Frau vom 11. Stock aus in den etwa 1-2 m² großen Drehleiterkorb springen. Insgesamt wurden 13 Personen leicht… — Nachrichten (@NewsFokus) August 15, 2026

Συνολικά τραυματίστηκαν 13 άνθρωποι, με τους πέντε να μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες. Τα αίτιά της διερευνώνται.