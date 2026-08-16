Μια τυπική διασταύρωση στοιχείων σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο οδήγησε την ΑΑΔΕ στην αποκάλυψη ολόκληρης παράνομης «φάμπρικας» από επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων στη Δυτική Ελλάδα.

Συνολικά 132 αυτοκίνητα εμφανίζονταν ως μισθωμένα σε πελάτες, παρότι είχαν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τις ειδικές ψηφιακές εφαρμογές που διαθέτουν στους επιτόπιους ελέγχους, διαπίστωσαν ότι ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κυκλοφορούσε κανονικά, μολονότι στα ηλεκτρονικά αρχεία εμφανιζόταν σε ακινησία.

Η αναντιστοιχία αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεύρυνση του ελέγχου στο σύνολο του στόλου της επιχείρησης. Από τη διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ότι άλλα 131 οχήματα βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση: είχαν δηλωθεί σε ακινησία, αλλά παράλληλα ήταν καταχωρισμένα στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα.

Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια η ψηφιακή καταγραφή των ενοικιάσεων αποκάλυψε ότι τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνταν εμπορικά, παρά το διαφορετικό καθεστώς που εμφανιζόταν στα αρχεία κυκλοφορίας.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο «έδεσε» τα στοιχεία

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων είναι υποχρεωτικό από την 1η Ιουλίου 2025 για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, στα συνεργεία, στα πλυντήρια και στους χώρους στάθμευσης.

Μέσω του συστήματος, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ δεδομένα της δραστηριότητάς τους σε πραγματικό χρόνο. Στις εταιρείες ενοικίασης καταγράφονται στοιχεία όπως η αναχώρηση και η επιστροφή του οχήματος, οι τόποι παραλαβής και παράδοσης και τα παραστατικά που εκδίδονται. Σε συνδυασμό με το myDATA και το μητρώο οχημάτων, τα δεδομένα επιτρέπουν αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και τον άμεσο εντοπισμό ασυμφωνιών.

Πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο

Η νομοθεσία απαγορεύει απολύτως την κυκλοφορία οχήματος που έχει δηλωθεί σε ακινησία. Αν ένα τέτοιο όχημα εντοπιστεί να κυκλοφορεί ή ακόμη και να φέρει πινακίδες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, πέρα από τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο για τη μη καταβολή τους. Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση, το πρόστιμο για τα 132 οχήματα ανήλθε συνολικά σε 1,32 εκατ. ευρώ. Το τελικό οικονομικό βάρος μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μετά τον καταλογισμό των τελών κυκλοφορίας και των υπόλοιπων προβλεπόμενων επιβαρύνσεων.

Ο φορολογικός έλεγχος στην εταιρεία συνεχίζεται, προκειμένου να εξεταστούν συνολικά η δραστηριότητα, οι συναλλαγές και τα εκδοθέντα παραστατικά της. Παράλληλα, οι διασταυρώσεις επεκτείνονται και σε άλλες επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων σε ολόκληρη τη χώρα.