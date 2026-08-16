Μία 16χρονη κατήγγειλε στις Αρχές ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άτομα στη Θήβα, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η ανήλικη στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο σπίτι της, όπου φιλοξενούνταν ένας 15χρονος και ακόμη ένα άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 16χρονη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο 15χρονος και ο δεύτερος καταγγελλόμενος την οδήγησαν σε δωμάτιο του σπιτιού, όπου φέρεται να την ακινητοποίησαν και να τη βίασαν.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ζήτησαν να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τα όσα κατήγγειλε η ανήλικη.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του δεύτερου προσώπου.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για καταγγελία που διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές και δεν προδικάζεται η ενοχή οποιουδήποτε προσώπου.