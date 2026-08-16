Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από το μεταγραφικό μέτωπο του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες εκτός από αριστερό μπακ, μέσο και εξτρέμ, βρίσκονται στην αγορά και για επιθετικό και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Αρμάντο Γκονζάλες.

Ο 23χρονος Μεξικανός φορ ανήκει στην Τσίβας, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 και είναι ένας σέντερ φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Ελ Κααμπί, επομένως θα συμπλήρωνε ιδανικά την γραμμή κρούσης της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός δουλεύει μεθοδικά την περίπτωση του διεθνούς Μεξικανού φορ, ο οποίος ήταν στην αποστολή της εθνικής του, στο πρόσφατο Μουντιάλ και σήμερα θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο ατζέντης του για διαπραγματεύσεις.

Ο Ολυμπιακός έστειλε μία πρώτη επίσημη πρόταση στην Τσίβας, η οποία είναι λίγο πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους επίτευξης στόχων και η απάντηση της Μεξικανικής ομάδας ήταν αρχικά η ρήτρα, η οποία είναι 13 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, μετά από συζητήσεις και τη θέση του παίκτη υπέρ της μεταγραφής του στον Πειραιά τα πράγματα άλλαξαν και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο διεθνής φορ μπορεί να μετακομίσει στον Ολυμπιακό με ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους. Πλέον, όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά την συνάντηση με τον ατζέντη του παίκτη.

Ήρθε ο Φρόιλερ

Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός μέσος έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και σήμερα θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και έως αύριο Δευτέρα θα έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο αναμένεται να είναι διετούς διάρκειας.

Πρόκειται για τον έναν από τους δύο χαφ που θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός και για αυτόν τον λόγο η περίπτωσή του αναμένεται να φέρει αποχώρηση παίκτη, με τον Λορέντσο Σιπιόνι να είναι ο πιο πιθανός προς παραχώρηση.

Πλησιάζει ο Κάσερες

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον άλλον χαφ που θέλει ο Ολυμπιακός, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή η περίπτωση του Κρίστιαν Κάσερες φαντάζει πιο κοντά από εκείνη του Γκουστάβο Πουέρτα.

Η πρόταση στην Τουλούζ για 9+2 εκατομμύρια ευρώ δεν έχει γίνει δεκτή, αλλά ο παίκτης πιέζει την ομάδα του και εάν το ποσό φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, η μεταγραφή θα γίνει.