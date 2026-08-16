Πολύ κοντά στη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε το πρωί της Κυριακής με ιδιωτική πτήση για τη Γερμανία, συνοδευόμενος από δύο ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες της μεταγραφής του.

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη για τις 07:00, αλλά πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών.

🇬🇷📸 Giannis Konstantelias boarded plane at 8.00 am, but due to transfer negotiations that turned into a real nail-biter, the flight to Dortmund did not take off until shortly after 9.00 am. Once there, the 23-year-old Greek forward is due to undergo the necessary medical… pic.twitter.com/6Rdnli3hIi — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) August 16, 2026

Οι πληροφορίες από την Ελλάδα κάνουν λόγο για πρόταση 28 εκατ. ευρώ, συν δύο εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους.

Από την πλευρά τους, γερμανικά δημοσιεύματα τοποθετούν το ύψος της μεταγραφής περίπου στα 25,5 εκατ. ευρώ, αναφέροντας παράλληλα ότι στον ποδοσφαιριστή έχει προταθεί συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές κοντά στα τρία εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό πακέτο εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 30 εκατ. ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις δύο ομάδες

Η στροφή της Ντόρτμουντ στον «Ντέλια»

Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ ενισχύθηκε μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για τον Σαΐντ Ελ Μάλα της Κολωνίας. Το γερμανικό Kicker παρουσιάζει τον Κωνσταντέλια ως βασικό μεταγραφικό στόχο της Μπορούσια, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος του Sky Germany Φλόριαν Πλέτενμπεργκ χαρακτήρισε τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό «σοβαρό υποψήφιο» για τους Βεστφαλούς.

🔜 Giannis Konstantelias will travel to Germany to finalise his move to Borussia Dortmund for €30 million.



The attacking midfielder will join Ethniki teammate Konstantinos Karetsas at BVB 🇬🇷🔜✍️🇩🇪#Konstantelias #BVB #PAOK



(@gazzetta_gr) pic.twitter.com/KYdEQbw1a4 — Hellas Football (@HellasFooty) August 16, 2026

Ελληνικό δίδυμο με τον Καρέτσα

Εφόσον η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Κωνσταντέλιας θα συναντήσει στη Ντόρτμουντ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Γκενκ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Οι δύο διεθνείς θα συνθέσουν ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο ελληνικό δίδυμο στη μεσοεπιθετική γραμμή της γερμανικής ομάδας.

Ο Κωνσταντέλιας αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και αποχωρεί έχοντας καταγράψει 190 συμμετοχές, 44 γκολ και 26 ασίστ. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2021 και το πρωτάθλημα του 2024.