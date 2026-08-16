Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 113 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 που έπληξε το νησί Φλόρες, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα της Ινδονησίας.

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που καταγράφεται στη χώρα από το 2022, ενώ ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες σε δυσπρόσιτες και αποκλεισμένες περιοχές.

Από τους τραυματίες, οι 36 νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα και οι 77 έχουν υποστεί ελαφρύτερους τραυματισμούς. Περίπου 5.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, είτε επειδή καταστράφηκαν είτε από φόβο για νέες ισχυρές δονήσεις. Μόνο στην περιοχή Σίκα περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ή κατέφυγαν σε αθλητικές εγκαταστάσεις και πρόχειρους καταυλισμούς.

Σύμφωνα με το Reuters, αρκετοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε αυλές, βεράντες και σκηνές, αρνούμενοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Κατολισθήσεις και αποκλεισμένες περιοχές

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 05:58 το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα. Η ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας και γεωφυσικής BMKG τοποθέτησε το επίκεντρο στη θάλασσα, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ναγκέκεο, και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS υπολόγισε το βάθος στα 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Έντε.

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα από την αιφνίδια υποχώρηση της θάλασσας –το λεγόμενο tsunami drawdown– η οποία αποτελεί φυσικό προειδοποιητικό σημάδι επερχόμενου τσουνάμι.

🌋 BREAKING | INDONESIA

A 7.7-magnitude earthquake has struck Indonesia at a depth of approximately 10 km.



🌊 A tsunami warning has been issued following the powerful earthquake.



Authorities are monitoring the situation closely as the threat of tsunami waves remains a concern. pic.twitter.com/smHm09nwpc — GFN (@GFNIND) August 15, 2026

Αν παρατηρηθεί μετά από ισχυρό σεισμό, απαιτείται άμεση απομάκρυνση προς μεγαλύτερο υψόμετρο, χωρίς αναμονή επίσημης ειδοποίησης.

Αμέσως μετά τη δόνηση πάντως εκδόθηκε σχετική προειδοποίηση για τσουνάμι σε παράκτιες περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Νούσα Τενγκάρα, καθώς και του Νότιου Σουλαουέζι. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μόλις δύο λεπτά μετά τον σεισμό και ήρθη στις 07:30, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πλέον επικίνδυνη άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Ωστόσο, καταγράφηκαν κύματα σε αρκετά σημεία των ακτών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της BMKG, το μεγαλύτερο κύμα έφτασε τα 1,61 μέτρα στις περιοχές Ρέο Μανγκαράι και Ανατολικό Μανγκαράι. Στο Μαουρόλε του Έντε καταγράφηκε κύμα 94 εκατοστών, ενώ σε άλλες παράκτιες περιοχές το ύψος ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Καταρρεύσεις κτιρίων

Η μικρή απόσταση από την επιφάνεια ενίσχυσε τη σφοδρότητα της δόνησης, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις και μεγάλες ρωγμές στο οδικό δίκτυο. Χώματα και βράχοι απέκλεισαν τμήματα του βασικού οδικού άξονα Trans-Flores, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στις τηλεπικοινωνίες.

The 7.7 Magnitude Earthquake in Indonesia brought down BUILDINGS



Very sad to see. pic.twitter.com/6dhDgpUZLD — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) August 15, 2026

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η πρόσβαση στο Ναγκέκεο, την περιοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στο επίκεντρο. Οι διασώστες επιχειρούν να προσεγγίσουν απομονωμένους οικισμούς από τη θάλασσα και τον αέρα, καθώς αρκετοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί. Περισσότεροι από 3.500 στρατιωτικοί και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία ελικόπτερα και διασωστικό πλοίο.

Περισσότερα από 1.300 σπίτια υπέστησαν ζημιές

Οι πρώτες καταγραφές κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.300 κατοικίες που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές. Ανάμεσα στα κτίρια που επλήγησαν βρίσκονται σχολεία, μονάδες υγείας, χώροι λατρείας και δημόσιες υπηρεσίες.

Στη Μαουμέρε, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής Σίκα, ασθενείς μεταφέρθηκαν έξω από νοσοκομειακά κτίρια και δέχθηκαν περίθαλψη σε προσωρινές σκηνές, λόγω των ζημιών και του φόβου νέων μετασεισμών. Ορισμένα από τα θύματα καταπλακώθηκαν από τμήματα κτιρίων ενώ κοιμούνταν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

🚨 ALERTA NA INDONÉSIA: A onda de tsunami chegou.



Antes da chegada da onda, o mar recuou — um fenômeno que pode ocorrer antes de um tsunami.



O terremoto de magnitude 7,7, registrado na costa da ilha de Flores em 14/08, ocorreu a apenas 10 km de profundidade e foi seguido por… https://t.co/V3xIXUNtPv pic.twitter.com/RJjeyXu3gx — DENNYS ALERTS (@Dennys_Alerts) August 15, 2026

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Η κρατική ενεργειακή εταιρεία Pertamina ανακοίνωσε ότι 20 πρατήρια καυσίμων τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην τροφοδοσία και στις μετακινήσεις. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν την κήρυξη της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποδεσμευτούν επιπλέον πόροι για τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης.

Περίπου 341 μετασεισμοί

Τον κύριο σεισμό ακολούθησαν περίπου 341 μετασεισμικές δονήσεις, με ορισμένες να ξεπερνούν τα 6 Ρίχτερ. Η BMKG είχε καταγράψει μέσα στις πρώτες ώρες μετασεισμούς μεγέθους από 2,5 έως 6,2, επισημαίνοντας ότι η δραστηριότητα δεν παρουσίαζε ακόμη σημαντική αποκλιμάκωση.

Οι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι η διαδικασία σταδιακής εξασθένησης μπορεί να διαρκέσει δύο έως τρεις εβδομάδες. Οι κάτοικοι καλούνται να μην πλησιάζουν κτίρια που έχουν υποστεί ρωγμές ή άλλες δομικές βλάβες και να ακολουθούν αποκλειστικά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

🇮🇩Horrifying footage from Indonesia as a massive earthquake strikes… and you can see the panic unfold in real time.



Buildings shaking, people scrambling for safety, and absolute chaos.



These visuals capture just how terrifying a 7.7-magnitude earthquake can be.… https://t.co/MxBCnC0swA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 16, 2026

Το ενεργό ρήγμα και ο καταστροφικός σεισμός του 1992

Η δόνηση προκλήθηκε από την ενεργοποίηση του ανάστροφου ρήγματος Flores Back-Arc Thrust, μιας από τις πλέον ενεργές σεισμικές δομές της περιοχής. Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες και καταγράφονται συχνά ισχυροί σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Η ίδια ευρύτερη περιοχή είχε πληγεί τον Δεκέμβριο του 1992 από σεισμό μεγέθους περίπου 7,8 και το τσουνάμι που ακολούθησε, με περισσότερους από 2.500 νεκρούς στο Φλόρες. Οι ινδονησιακές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η πλήρης έκταση των καταστροφών του νέου σεισμού δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.