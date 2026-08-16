Την τρίτη της συνεχόμενη ήττα γνώρισε η Ίντερ Μαϊάμι, αυτή τη φορά με το βαρύ 4-1 εκτός έδρας από την Νάσβιλ για το MLS.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 17ο λεπτό, όμως η Ίντερ Μαϊάμι είχε την ευκαιρία να φέρει άμεσα το παιχνίδι στα ίσα. Έξι λεπτά αργότερα, ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ο Αργεντινός σταρ κατάφερε, πάντως, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, να δημιούργησε το γκολ της ισοφάρισης, με τον Σεγκόβια να αξιοποιεί την ασίστ του και να κάνει το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο πάντως η ομάδα του Μέσι κατέρρευσε και δέχθηκε τρία τέρματα για το τελικό 4-1.