Η ώρα του τελικού για τον Απόστολο Χρήστου έφτασε. Ο Έλληνας κολυμβητής θα πάρει μέρος στα 100μ. ύπτιο στο πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού.
Μετά την τέταρτη θέση στα 50μ. ύπτιο, ο Χρήστου στοχεύει σε ένα μετάλλιο έχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94. Η μεγάλη κούρσα είναι προγραμματισμένη για τις 20:06.
Αναλυτικά το απογευματινό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσεις στις 19:30:
50μ ελεύθερο ανδρών Τελικός
50μ πρόσθιο γυναικών Τελικός
200μ μεικτή ανδρών Τελικός
200μ πεταλούδα γυναικών Τελικός
100μ ύπτιο ανδρών Τελικός – Απόστολος Χρήστου
400μ ελεύθερο γυναικών Τελικός
400μ ελεύθερο ανδρών Τελικός
4Χ100μ μεικτή γυναικών Τελικός
4Χ100μ μεικτή ανδρών Τελικός