Η ώρα του τελικού για τον Απόστολο Χρήστου έφτασε. Ο Έλληνας κολυμβητής θα πάρει μέρος στα 100μ. ύπτιο στο πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού.

Μετά την τέταρτη θέση στα 50μ. ύπτιο, ο Χρήστου στοχεύει σε ένα μετάλλιο έχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών με 52.94. Η μεγάλη κούρσα είναι προγραμματισμένη για τις 20:06.

Αναλυτικά το απογευματινό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσεις στις 19:30:

50μ ελεύθερο ανδρών Τελικός

50μ πρόσθιο γυναικών Τελικός

200μ μεικτή ανδρών Τελικός

200μ πεταλούδα γυναικών Τελικός

100μ ύπτιο ανδρών Τελικός – Απόστολος Χρήστου

400μ ελεύθερο γυναικών Τελικός

400μ ελεύθερο ανδρών Τελικός

4Χ100μ μεικτή γυναικών Τελικός

4Χ100μ μεικτή ανδρών Τελικός