Νέα δεδομένα για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με χρεωμένες κληρονομιές φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο, βάζοντας «φρένο» στον κίνδυνο να χαθεί προσωπική περιουσία για οφειλές που άφησε πίσω του ο κληρονομούμενος.

Παράλληλα, για χιλιάδες κληρονόμους «τρέχει» η προθεσμία της 22ης Νοεμβρίου 2026, η οποία δίνει δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν ή δεν γνώριζαν ότι έπρεπε να αποδεχθούν εγκαίρως την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η μεταβατική διάταξη αφορά κληρονόμους προσώπων που είχαν αποβιώσει έως τις 22 Μαΐου 2026, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για όσους κινδυνεύουν να βρεθούν εγκλωβισμένοι σε κληρονομιές με περισσότερα χρέη από περιουσιακά στοιχεία.

Όσοι δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα ότι αποδέχονται την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής μπορούν έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 να προσφύγουν στο δικαστήριο και να ζητήσουν τον διορισμό επιμελητή και πραγματογνωμόνων, ώστε να γίνει απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με δύο βασικές προϋποθέσεις:

κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να μην έχει πραγματοποιηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου και

να μη συντρέχει λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα της απογραφής.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια τελευταία έξοδο κινδύνου για όσους έχασαν τις προηγούμενες προθεσμίες, καθώς τους επιτρέπει να διαχωρίσουν την τύχη της κληρονομιαίας περιουσίας από τη δική τους.

Τέσσερις μήνες για αποποίηση

Νέο πλαίσιο ισχύει και για την αποποίηση της κληρονομιάς. Ο κληρονόμος έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι καλείται στην κληρονομιά και τον λόγο της κλήσης του. Για όσους κατοικούν στο εξωτερικό η προθεσμία φθάνει το ένα έτος, ενώ όταν υπάρχει διαθήκη ή κληρονομική σύμβαση το χρονόμετρο αρχίζει να μετρά από τη δημοσίευσή της.

Η σημαντικότερη αλλαγή του νέου κληρονομικού δικαίου αφορά την ευθύνη για τα χρέη του θανόντος. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, όταν τίθεται σε εφαρμογή ο βασικός κορμός του νέου πλαισίου, η κληρονομιαία περιουσία διαχωρίζεται από την ατομική περιουσία του κληρονόμου.

Ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται με τη δική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς, εκτός εάν το δηλώσει ρητά. Η κληρονομιαία περιουσία θα εκκαθαρίζεται αυτοτελώς από δικηγόρο-εκκαθαριστή που θα ορίζει το δικαστήριο. Από αυτήν θα εξοφλούνται πρώτα οι δανειστές και μόνο εφόσον μετά την εκκαθάριση παραμένει περιουσία, το υπόλοιπο θα περνά στους κληρονόμους. Έτσι, μια κληρονομιά με «κόκκινο» ισοζύγιο δεν θα μετατρέπεται αυτομάτως σε προσωπικό χρέος του κληρονόμου.