Με το δεξί ξεκίνησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ, καθώς η ομάδα του κατέκτησε το Al Ahrar Cup 2026.

Η Αλ Σαντ, επικράτησε με 2-0 της MC Αλγέρ, διατηρώντας τα σκήπτρα της για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αφού πέρυσι είχε επικρατήσει της Γουιντάντ στη διαδικασία των πέναλτι.

Τα γκολ για την ομάδα του Κατάρ πέτυχαν ο Γιουσούφ Αμπντουρισάγκ στο 54’ και ο Χασάν Αλ Χάιντος στο 75ο λεπτό.

Με το τρόπαιο αυτό ο Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε τα 10 συνολικά στην καριέρα του, έχοντας μεταξύ άλλων τέσσερις τίτλους με τον ΠΑΟΚ, καθώς και το Champions League Ασίας με την Αλ Χιλάλ.

Πλέον ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 22 Αυγούστου, όπου και η Αλ Σαντ θα αντιμετωπίσει την Αλ Αχλί.