Με το δεξί ξεκίνησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ, καθώς η ομάδα του κατέκτησε το Al Ahrar Cup 2026.
Η Αλ Σαντ, επικράτησε με 2-0 της MC Αλγέρ, διατηρώντας τα σκήπτρα της για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αφού πέρυσι είχε επικρατήσει της Γουιντάντ στη διαδικασία των πέναλτι.
Τα γκολ για την ομάδα του Κατάρ πέτυχαν ο Γιουσούφ Αμπντουρισάγκ στο 54’ και ο Χασάν Αλ Χάιντος στο 75ο λεπτό.
🏆 لحظات الأبطال 🖤🤍— 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) August 15, 2026
📸 تتويج الزعيم بلقب كأس الأحرار 🏆#السد_مولودية_الجزائر | #كاس_الأحرار #السد | #AlSadd pic.twitter.com/4o1JEwjMqs
Με το τρόπαιο αυτό ο Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε τα 10 συνολικά στην καριέρα του, έχοντας μεταξύ άλλων τέσσερις τίτλους με τον ΠΑΟΚ, καθώς και το Champions League Ασίας με την Αλ Χιλάλ.
Πλέον ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 22 Αυγούστου, όπου και η Αλ Σαντ θα αντιμετωπίσει την Αλ Αχλί.
General Răzvan 🫡 #السد_مولودية_الجزائر | #كاس_الأحرار pic.twitter.com/EdBTQ9t1Vy— 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) August 15, 2026