Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο Ντόρτμουντ. Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι η ιδιωτική πτήση που τον μετέφερε από τη Θεσσαλονίκη στη Γερμανία, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βεστφαλίας.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός συνοδευόμενος από δύο ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, αναμένεται να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για να επισημοποιηθεί η μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ.

🚨⚫️🟡 Hier kommt Giannis Konstantelias! Der Grieche ist am Sonntagvormittag um 11.09 Uhr in Dortmund gelandet und soll der nächste Neue für die #BVB-Offensive sein. Eine finale Einigung zwischen dem Klub und PAOK Saloniki gibt es aber noch nicht. #BVB pic.twitter.com/WPv58YcMoq — Christian Woop (@ChristianWoop) August 16, 2026

Οι πληροφορίες από την Ελλάδα κάνουν λόγο για πρόταση 28 εκατ. ευρώ, συν δύο εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους, ενώ οι ετήσιες απολαβές του 23χρονου μεσοεπιθετικού θα ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά τους, γερμανικά δημοσιεύματα τοποθετούν το ύψος της μεταγραφής περίπου στα 25,5 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό πακέτο εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 30 εκατ. ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις δύο ομάδες.

Μάλιστα, μιλώντας ο έλληνας μεσοεπιθετικός με άτομα που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν κατά την άφιξή του, τους είπε χαρακτηριστικά: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς μην το σκέφτεστε καν».

🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm — Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026

Η στροφή της Ντόρτμουντ στον «Ντέλια»

Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ ενισχύθηκε μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για τον Σαΐντ Ελ Μάλα της Κολωνίας. Το γερμανικό Kicker παρουσιάζει τον Κωνσταντέλια ως βασικό μεταγραφικό στόχο της Μπορούσια, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος του Sky Germany Φλόριαν Πλέτενμπεργκ χαρακτήρισε τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό «σοβαρό υποψήφιο» για τους Βεστφαλούς.

Ελληνικό δίδυμο με τον Καρέτσα

Εφόσον η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Κωνσταντέλιας θα συναντήσει στη Ντόρτμουντ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Γκενκ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Οι δύο διεθνείς θα συνθέσουν ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο ελληνικό δίδυμο στη μεσοεπιθετική γραμμή της γερμανικής ομάδας.

Ο Κωνσταντέλιας αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και αποχωρεί έχοντας καταγράψει 190 συμμετοχές, 44 γκολ και 26 ασίστ. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2021 και το πρωτάθλημα του 2024.

Αντιδράσεις οπαδών του ΠΑΟΚ για την πώληση

Την στιγμή που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο Ντόρτμουντ, στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ για την πώληση του Έλληνα διεθνή.

Μερίδα οπαδών του συλλόγου βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη διαφωνία τους με την παραχώρηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού.

Μάλιστα, οι συγκεντρωμένοι φέρεται να ζήτησαν να επικοινωνήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να του μεταφέρουν τη θέση τους σχετικά με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια.



