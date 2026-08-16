Αιματηρή κατάληξη είχε συμπλοκή μεταξύ Ρομά στον Ασπρόπυργο, το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου προς τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Αυγούστου.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στα Νεόκτιστα και εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ένοπλες συμπλοκές σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του οικισμού.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στο κέντρο των Νεόκτιστων, πάνω από τις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ, στην οδό Σπάρτης, ενώ το δεύτερο εκτυλίχθηκε προς την περιοχή Τζαβερδέλα, στη συμβολή των οδών Δελφών και Μπουμπουλίνας.

Από τα διασταυρούμενα πυρά ένας άνδρας δέχθηκε σφαίρα στην πλάτη και τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Έρευνες για τους εμπλεκομένους

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό όλων όσοι συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πίσω από τη σύγκρουση ενδέχεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε.

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, καθώς οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο νέας έντασης ή αντιποίνων.