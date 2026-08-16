Για χρόνια, ο Χάντερ Μπάιντεν βρισκόταν στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής αντιπαράθεσης, κυρίως ως ο γιος του Τζο Μπάιντεν και ως πρόσωπο γύρω από το οποίο περιστρέφονταν έρευνες, δικαστικές υποθέσεις και αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή.

Τώρα, στα 56 του χρόνια, φαίνεται να επιλέγει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο: μιλά δημόσια, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς και με τους δικούς του όρους.

Ο γιος του πρώην προέδρου έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες μια εντυπωσιακά έντονη περιοδεία σε podcasts, τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακές πλατφόρμες, συνομιλώντας τόσο με πρόσωπα της αμερικανικής πολιτικής όσο και με ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της δεξιάς.

Από τον Νικ Φουέντες και την Κάντις Όουενς μέχρι τον Τάκερ Κάρλσον, ο Χάντερ Μπάιντεν εμφανίζεται πλέον σε περιβάλλοντα που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν σχεδόν αδιανόητα για έναν τόσο στενό συγγενή εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ.

Από τον Λευκό Οίκο στα podcasts

Η νέα δημόσια εικόνα του Χάντερ Μπάιντεν απέχει πολύ από εκείνη που είχε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του πατέρα του.

Τότε, οι συνεργάτες του Λευκού Οίκου προσπαθούσαν σε μεγάλο βαθμό να κρατήσουν το θέμα του Χάντερ μακριά από την καθημερινή πολιτική συζήτηση. Οι δικαστικές του περιπέτειες και η ομοβροντία δημοσιευμάτων για την προσωπική του ζωή αποτελούσαν διαρκή πονοκέφαλο για την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σήμερα, ο ίδιος φαίνεται να κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Μιλά για τις εξαρτήσεις του, για τη σχέση του με τον πατέρα του, για την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης, τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και για ζητήματα που αφορούν την υγεία του πρώην προέδρου.

Σε συνέντευξή του στον Άντριου Κάλαχαν, μάλιστα, εμφανίστηκε μαζί με τον Νικ Φουέντες, ο οποίος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για αντισημιτικές δηλώσεις του.

Ο Χάντερ δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το αν η επιλογή των συνομιλητών του θα προκαλέσει αντιδράσεις.

«Τώρα μιλάω με τους δικούς μου όρους»

Η στάση του αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο X αυτοσαρκάζεται για το παρελθόν του, ενώ παράλληλα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και μελών της οικογένειας Τραμπ που θεωρεί ότι τον έχουν στοχοποιήσει.

Σε έναν χρήστη που του έγραψε ότι πιθανότατα αισθάνεται ευγνώμων για το προεδρικό του pardon, απάντησε απλά: «Σίγουρα είμαι».

Για τον ίδιο, φαίνεται να έχει τελειώσει η περίοδος κατά την οποία άλλοι μιλούσαν για εκείνον.

Τώρα θέλει να μιλά ο ίδιος.

Η σχέση με τον Τζο Μπάιντεν και η κριτική στους Δημοκρατικούς

Παρά την έντονη δημόσια παρουσία του, ο Χάντερ παραμένει ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντι στον πατέρα του.

Έχει υπερασπιστεί τον Τζο Μπάιντεν απέναντι στις επικρίσεις που δέχθηκε για την απόφασή του να διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2024, προτού τελικά αποσυρθεί από την κούρσα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν διστάζει να επικρίνει πρόσωπα της ίδιας της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ιδιαίτερα σκληρός είναι απέναντι στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «το μεγαλύτερο λάθος» της προεδρίας του πατέρα του.

Η αντιπαράθεση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς ο Γκάρλαντ είχε διορίσει ειδικό εισαγγελέα για την ομοσπονδιακή έρευνα που αφορούσε τον Χάντερ.

Οι αποκαλύψεις για την υγεία του πατέρα του

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες παρεμβάσεις του αφορά την κατάσταση της υγείας του Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην πρόεδρος, 83 ετών, αντιμετωπίζει καρκίνο του προστάτη και ο γιος του έχει δώσει μία από τις πιο λεπτομερείς δημόσιες περιγραφές της κατάστασής του το τελευταίο διάστημα.

Ο Χάντερ χαρακτήρισε την ασθένεια «πολύ επώδυνη» και «πολύ εξουθενωτική», προκαλώντας νέο ενδιαφέρον για την πραγματική κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου.

Ο Τζο Μπάιντεν δεν σχολίασε τις δηλώσεις του γιου του.

Από το σκάνδαλο του laptop στην πλήρη έκθεση

Η σημερινή εξωστρέφεια του Χάντερ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με όσα είχε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η υπόθεση του laptop του, οι φωτογραφίες και τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν, οι αναφορές στη χρήση ναρκωτικών και οι δικαστικές περιπέτειες μετέτρεψαν την προσωπική του ζωή σε αντικείμενο δημόσιας κατανάλωσης.

Ο ίδιος έχει περιγράψει την εμπειρία ως μια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχε πλέον κανένα μέρος για να κρυφτεί.

Τώρα επιχειρεί να αντιστρέψει τους όρους του παιχνιδιού: αντί να αφήνει τρίτους να αφηγούνται την ιστορία του, επιλέγει ο ίδιος πότε, πού και σε ποιον θα μιλήσει.

Η «απελευθέρωση» μετά την αποχώρηση του πατέρα του

Άνθρωποι που τον γνωρίζουν υποστηρίζουν ότι ο Χάντερ ήταν ανέκαθεν ένας άνθρωπος με έντονη πολιτική άποψη και ιδιαίτερη αντίληψη για τα μέσα ενημέρωσης.

Η διαφορά είναι ότι όσο ο πατέρας του βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, κάθε δημόσια εμφάνιση του Χάντερ μπορούσε να έχει πολιτικό κόστος.

Πλέον, αυτή η ανάγκη περιορισμού έχει σε μεγάλο βαθμό εκλείψει.

Ένας πρώην σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν, η Άσλεϊ Ετιέν, περιέγραψε τη νέα του στάση με χαρακτηριστικό τρόπο, λέγοντας ότι ο κόσμος χρειάζεται έναν «δίκαιο κακό παιδί» που είναι πρόθυμος να τα βάλει με όσους θεωρεί ότι τον αδικούν.

Podcasts, Substack και… ζωγραφική

Η νέα δραστηριότητα του Χάντερ δεν περιορίζεται στις συνεντεύξεις.

Έχει δημιουργήσει δικό του Substack, όπου γράφει για την απεξάρτηση, την προσωπική του ζωή και άλλα θέματα. Η πλατφόρμα του έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 65.000 συνδρομητές, ενώ προσφέρει και επί πληρωμή συνδρομές.

Παράλληλα, συνεχίζει να ζωγραφίζει και να πουλά έργα αφηρημένης τέχνης, ενώ έχει αναλάβει και συμβουλευτικό ρόλο σε κέντρο απεξάρτησης.

Η οικονομική του κατάσταση, πάντως, παραμένει περίπλοκη. Ο ίδιος έχει καταθέσει ότι η πολυετής δημόσια ενασχόληση με το πρόσωπό του και οι δικαστικές υποθέσεις τον οδήγησαν σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Μόνο οι νομικές του διαμάχες έχουν δημιουργήσει μεγάλες οφειλές, με τον πρώην δικηγόρο του Άμπε Λόουελ να έχει κινηθεί δικαστικά για αμοιβές που, σύμφωνα με έγγραφα της υπόθεσης, πλησίαζαν τα 5 εκατ. δολάρια.

Ο Χάντερ Μπάιντεν χωρίς φίλτρο

Η σημερινή εικόνα του Χάντερ Μπάιντεν είναι επομένως αρκετά διαφορετική από εκείνη που παρουσίαζαν για χρόνια τα αμερικανικά μέσα.

Δεν προσπαθεί πλέον να αποφύγει τις δύσκολες ερωτήσεις. Αντίθετα, τις αναζητά.

Μιλά για την εξάρτηση και την αποκατάστασή του, για τον πατέρα του, για τον Τραμπ, για τους Δημοκρατικούς, για τους δημοσιογράφους που θεωρεί ότι τον αδίκησαν και για ανθρώπους με τους οποίους πιθανότατα δεν θα επέλεγε να συνομιλήσει κανένα παραδοσιακό πολιτικό πρόσωπο.

Το αποτέλεσμα είναι ένας Χάντερ Μπάιντεν πολύ πιο απρόβλεπτος, πιο επιθετικός και πολύ λιγότερο ελεγχόμενος από το πολιτικό επιτελείο της οικογένειας.

Και ίσως αυτό ακριβώς να είναι το ζητούμενο.

Μετά από χρόνια κατά τα οποία η ζωή του αποτέλεσε δημόσιο θέαμα, ο γιος του πρώην προέδρου φαίνεται να έχει καταλήξει σε ένα απλό συμπέρασμα: αν όλοι πρόκειται να μιλούν για εκείνον, τουλάχιστον αυτή τη φορά θα μιλήσει πρώτος ο ίδιος.