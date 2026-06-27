Με δήλωσή του, ο μάνατζερ του Κώστα Παπανικολάου, Γιώργος Σφαιρόπουλος, ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία πρόταση από τον Ολυμπιακό και πως οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα αρχίσουν εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Το συμβόλαιο του 35χρονου αρχηγού των «ερυθρόλευκων» και ρέκορντμαν συμμετοχών λήγει, όλοι όμως περιμένουν πως θα ανανεωθεί για ένα χρόνο ακόμη, καθώς επιθυμία του είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Αυτό θα οριστικοποιηθεί όταν γίνουν οι συζητήσεις με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, κάτι που θα συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα, όπως τόνισε σε δήλωσή του ο μάνατζερ του, διευκρινίζοντας παράλληλα πως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει καμία πρόταση.

«Σε σχέση με σημερινά άρθρα σε διάφορα μέσα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση στον Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό και ότι η πρώτη συνάντηση – έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους», ανέφερε στη δήλωσή του ο μάνατζερ του Παπανικολάου.