Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αυξανόμενη δυσαρέσκειά του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπαναχωρήσει από τις λεγόμενες «συμφωνίες της Αλάσκας», σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Το δημοσίευμα έρχεται ενώ το Κρεμλίνο κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τηρούν τις συμφωνίες που, σύμφωνα με τη Μόσχα, επιτεύχθηκαν στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας τον Αύγουστο του 2025.

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 την περασμένη εβδομάδα και είχε προηγουμένως συνομιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Ουκρανία «τα πηγαίνει πλέον αρκετά καλά» στον πόλεμο.

Επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της G7, το Axios αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος με τη στάση του Ρώσου ομολόγου του κατά τη διάρκεια της συνόδου και άφησε να διαφανεί πως εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστασιοποιηθεί από τις λεγόμενες «συμφωνίες της Αλάσκας».

«Ο Τραμπ ήταν δύσπιστος απέναντι σε οτιδήποτε σχετιζόταν με τον Πούτιν και μίλησε για την άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία, όμως οι υπόλοιποι ηγέτες δεν πιστεύουν ότι τελικά θα προχωρήσει σε κάποια ουσιαστική ενέργεια», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στο Axios.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στις 25 Ιουνίου ότι δεν υπήρξε καμία τελική συμφωνία στο Άνκορατζ.

«Δεν υπήρξε συμφωνία στην Αλάσκα. Υπήρξε μια πρόταση, αλλά όχι συμφωνία», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους, διαψεύδοντας την εκδοχή του Κρεμλίνου για τη σύνοδο. «Αν είχε υπάρξει συμφωνία, θα είχαμε δει και το τέλος του πολέμου».

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πηγαίνει «αρκετά καλά» στον πόλεμο, αναφερόμενος στις πρόσφατες μεγάλης κλίμακας ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Μόσχας. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι η Ουκρανία «κερδίζει τώρα».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο αφότου υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στην Kyiv Independent ότι ο Τραμπ, σε ιδιωτική συνομιλία, παρότρυνε τον Ζελένσκι να κινηθεί «πιο τολμηρά» απέναντι στη Ρωσία.

Παρότι Ρώσοι αξιωματούχοι το έχουν διαψεύσει, έχουν παράλληλα επιτεθεί στην Ουάσινγκτον επειδή, όπως υποστηρίζουν, δεν τήρησε τις φερόμενες δεσμεύσεις που δόθηκαν στην Αλάσκα, κάτι που αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία της Μόσχας για τη στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο.