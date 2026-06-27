Η σημασία της Κριμαίας επανέρχεται και πάλι στο προσκήνιο μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει σημασία, καθώς λειτουργεί ως προγεφύρωμα της Ρωσίας και ως βάση ανεφοδιασμού για τον στρατό της, αν και οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναγκάσει ό,τι απέμεινε από τον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας να μετακινηθεί σε πιο απομακρυσμένα λιμάνια.

Η ιστορία της έχει τεράστια πνευματική και συμβολική σημασία. Η σχεδόν αναίμακτη κατάκτησή της από τη Ρωσία το 2014 αποτέλεσε θριαμβευτική στιγμή για τις φιλοδοξίες του Βλαντίμιρ Πούτιν και εκτόξευσε τη δημοτικότητά του. Ως το «πετράδι του στέμματος» της ρωσικής και σοβιετικής αυτοκρατορίας, συμβόλιζε την αναγέννηση της χώρας. Τότε, ο Πούτιν την είχε χαρακτηρίσει «την πνευματική πηγή της διαμόρφωσης του πολυσύνθετου αλλά ενιαίου ρωσικού έθνους». Η Ρωσία έχει ιστορικούς δεσμούς με την Κριμαία. Ωστόσο, το 1954, ο Σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ μετέφερε τη διοικητική υπαγωγή της χερσονήσου από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Η πράξη, τότε, θεωρήθηκε περισσότερο συμβολική, καθώς και οι δύο περιοχές ανήκαν στην ΕΣΣΔ.

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η Κριμαία έγινε μέρος της ανεξάρτητης Ουκρανίας. Μέχρι το 2014, είχε περάσει σχεδόν 60 χρόνια εντός ουκρανικών συνόρων και είχε ενσωματωθεί στην εθνική ταυτότητα της χώρας.

Εκτός από τους Τατάρους, μόνο μια μειονότητα των κατοίκων της χερσονήσου αντιστάθηκε στην προσάρτηση. Η Ουκρανία και πολλές άλλες χώρες καταδίκασαν την προσάρτηση και θεωρούν ότι αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει και η Ρωσία, και οι οποίες διασφαλίζουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Πολλοί, ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που θυμούνταν τη σοβιετική εποχή, την υποδέχθηκαν θετικά, καθώς η Ρωσία υποσχέθηκε επενδύσεις και περισσότερες κοινωνικές παροχές. Πριν από μια δεκαετία, επιχειρηματίες στη Σεβαστούπολη οραματίζονταν τη μεταμόρφωση της πόλης, η οποία περιστρέφεται γύρω από τη ναυτική βάση, μέσω της ανάπτυξης της οινοποιίας, της εμπορικής αξιοποίησης του λιμανιού ή ακόμη και της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Η εντυπωσιακή επίθεση στην οποία προχώρησε τον Ιούνιο του 2025 η Ουκρανία, με την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη βάση πυλώνα της γέφυρας που συνδέει την κατεχόμενη Κριμαία με τη Ρωσία, προκαλώντας ζημιές στο οικοδόμημα, είχε προκαλέσει αίσθηση σε όλο τον κόσμο. Η επίθεση ήταν εναντίον της γέφυρας του Κερτς, συμβόλου της πρόθεσης του Κρεμλίνου για οριστική προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, που κατασκευάστηκε το 2018. Αναφερόμενος στην Κριμαία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως «ήταν η καρδιά και η ψυχή εκείνης της χώρας. Είναι πανέμορφη».

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων της Κριμαίας στην ικανότητα του στρατού να τους προστατεύσει, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μειωθεί η αφοσίωσή τους στη Ρωσία. Ορισμένοι θεωρούν την πιθανότητα επιστροφής της Ουκρανίας ως εφιάλτη, καθώς Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει με αντίποινα. Παράλληλα, φοβούνται ότι μπορεί να καταγγελθούν από συμπολίτες τους ως μη νομιμόφρονες.

Η Κριμαία δεν είναι το μόνο μέρος της Ρωσίας όπου αυξάνεται η απογοήτευση για τον πόλεμο. Ακόμη και κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν ολοένα και περισσότερο ότι η σύγκρουση έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Οι κυβερνητικές υποσχέσεις ότι η παρατεταμένη σχεδόν στασιμότητα στο Ντονμπάς θα έδινε τη θέση της σε ταχείες ρωσικές προελάσεις αυτή την άνοιξη αποδείχθηκαν κενές, όπως και οι αντίστοιχες υποσχέσεις προηγούμενων ετών. Οι ιδιαίτερα προβεβλημένες ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα ανάγκασαν τους απλούς Ρώσους να έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του πολέμου. Παράλληλα, οι διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβάλλουν οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επηρεάσει την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Προς το παρόν, το κυρίαρχο συναίσθημα τόσο στην Κριμαία όσο και σε ολόκληρη τη Ρωσία είναι η εξάντληση. Ακόμη και όσοι στηρίζουν τη Ρωσία δυσκολεύονται να διακρίνουν τον σκοπό του πολέμου.