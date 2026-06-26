Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 660 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, δημοσιοποιώντας έναν από τους υψηλότερους αριθμούς από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα ουκρανικά drones καταστράφηκαν στους αιθέρες δέκα και πλέον ρωσικών περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, της χερσονήσου της Κριμαίας, προσαρτημένης στη Ρωσία από το 2014, της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, τον Σεργκέι Σαμπιάνιν, καταρρίφθηκαν τουλάχιστον 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που κατευθύνονταν στη Μόσχα από τις 02:29 και μετά.

«Ειδικοί των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται εκεί όπου κατέπεσαν συντρίμμια», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν σε σειρά πανομοιότυπων ανακοινώσεών του μέσω Telegram, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα, ούτε ζημιές.

«Μαζική» επιδρομή drones έβαλε εξάλλου στο στόχαστρο την περιφέρεια Τούλα, κάπου 180 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντμίτρι Μιλάεφ.

«Γυναίκα τραυματίστηκε» όταν χτυπήθηκε σπίτι το οποίο «υπέστη ζημιές» στην περιοχή Στσέκινο, ανέφερε ο κ. Μιλάεφ μέσω Telegram.

Τους τελευταίους μήνες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κλιμακώσει την εκστρατεία πληγμάτων με drones μεγάλης εμβέλειας την οποία διεξάγουν εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές, με σκοπό να στερηθεί το Κρεμλίνο την βασική πηγή εσόδων με τα οποία χρηματοδοτεί την πολεμική του προσπάθεια.

Την περασμένη εβδομάδα, ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νοτιοανατολική Μόσχα.