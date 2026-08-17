Η εξωδικαστική οδός με την διαδικασία διαμεσολάβησης προκειμένου να βρεθεί λύση για το ποσοστό που κατέχει, τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την επένδυση της, και την πιθανή του μελλοντική πώληση φαίνεται πως δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εγγονή του Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση, η Αθηνά Ωνάση.

Καθώς η εταιρεία του Γιάν Τοπς, στην οποία συμμετέχει η Αθηνά Ωνάση, φαίνεται να αντιμετωπίζει άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα, με τις κεντρικές της εγκαταστάσεις αυτή την φορά, που την έχει οδηγήσει στα δικαστήρια στις αρχές του 2026 με το θέμα να προϋπάρχει από το 2025.

Το πρόβλημα αυτό αφορά την «καρδιά» της εταιρείας, και τις εγκαταστάσεις της «Stall Tops» που όπως έφερε στο φως με ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Eindhoven Dagblad» δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Πρόκειται για έναν πολύ γνωστό χώρο ιππασίας και υπερπήδησης εμποδίων στην πόλη Valkenswaard στην επαρχία North Brabant και έδρα σημαντικών αγώνων του «Longines Global Champions Tour».

Συγκεκριμένα στις 7 Ιανουαρίου του 2026 , η εφημερίδα «Eindhoven Dagblad» ανέφερε «ότι το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σε υπόθεση που θα μπορούσε να έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον επιχειρηματία Jan Tops, δημιουργό του «Global Champions Tour» και της αντίστοιχης «League». Ο τίτλος του άρθρου ανέφερε: «Δικαστική “βόμβα” για τις εγκαταστάσεις του Tops: Απουσιάζει “ξαφνικά” η άδεια για τους σημαντικούς στάβλους, τις εκδηλώσεις και το ξενοδοχείο».

Η είδηση όπως ήταν αναμενόμενο για τον κορυφαίο άντρα της ιππασίας σε παγκόσμιο επίπεδο ​​αναπαράχθηκε στη συνέχεια από την ολλανδική διαδικτυακή πύλη «horses.nl.» Στην οποία γίνεται γνωστό ότι η δικαστική απόφαση αφορούσε νομική διαμάχη μεταξύ της εταιρείας του Γιάν Τοπς και της οργάνωσης προστασίας της φύσης και του τοπίου «Groen en Heem».

Με την εν λόγω οργάνωση να προσπαθεί εδώ και χρόνια να εμποδίσει την περαιτέρω επέκταση των εγκαταστάσεων αγώνων της «Tops International», όπου συμμετέχει και η Αθηνά Ωνάση. Το περιφερειακό δικαστήριο της Ανατολικής Βραβάντης έκρινε ότι ο Tops δεν διαθέτει άδεια για τη διεξαγωγή τουρνουά και εκδηλώσεων με τη μορφή που πραγματοποιούνται σήμερα.

Επιπλέον γίνεται γνωστό στο ρεπορτάζ , ότι ο Γιαν Tops είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που του αρνούνταν την άδεια ανέγερσης ξενοδοχείου σε προστατευόμενη φυσική περιοχή. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ η έφεση του Γιάν Τοπς απορρίφθηκε τότε.

Σε εκτενές άρθρο του «Equi pages», που συνέχισε το ρεπορτάζ, ανέφερε πως ήρθε σε επαφή με την εταιρεία του Γιάν Τοπς ζητώντας να μάθει τις κινήσεις της εταιρείας του, μετά τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Μάλιστα στο ρεπορτάζ αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η εταιρεία του Γιαν Τοπς «υποβάθμισε τη σημασία του θέματος» εκδίδοντας την ακόλουθη δήλωση:

«Η δημοσιότητα που δόθηκε στις αποφάσεις του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ανατολικής Βραβάντης (East Brabant), τον Δεκέμβριο του 2025, σχετικά με την εταιρεία «Stal Tops B.V.», προκάλεσε σύγχυση όσον αφορά το μέλλον των εκδηλώσεων στο «Tops International Arena».

Η «Tops International Arena» επιβεβαιώνει ότι όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και οι προετοιμασίες θα συνεχιστούν ως είθισται.

Οι δικαστικές αποφάσεις δεν επηρεάζουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της «Tops International Arena» ή της «Stal Tops». Οι αποφάσεις που σχετίζονται με την κρίση των εκπομπών αζώτου αφορούν κυρίως μελλοντικά επενδυτικά σχέδια για μια γειτονική έκταση. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν στην υλοποίηση της δημοτικής πολιτικής για τη δημιουργία λεωφόρων και ζωνών ιππασίας.

Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε αναβάτες, ομάδες, συνεργάτες και θεατές στην «Tops International Arena» καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, προσφέροντας αθλητικό θέαμα παγκόσμιου επιπέδου, στηρίζοντας αθλητές και άλογα, και συμβάλλοντας θετικά στην τοπική κοινωνία και οικονομία».

Ωστόσο στο ίδιο άρθρο του «Equi pages» έγινε και μια προσθήκη με νέα στοιχεία αναφορικά με την δικαστική διαμάχη στην οποία αναφέρεται πως η έγκριση για τις εκδηλώσεις στην «Tops International Arena» είναι προσωρινή! Όπως μάλιστα αναφέρεται στην προσθήκη στο τέλος του προϋπάρχοντος άρθρου:

«Καθώς οι δηλώσεις στον τοπικό τύπο και η ανακοίνωση της «Stall Tops» παρουσιάζουν ορισμένες αντιφάσεις, ζητήσαμε από το αρμόδιο δικαστήριο τα πρωτότυπα κείμενα των δικαστικών αποφάσεων. Πλέον, αυτά είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Από τα κείμενα των αποφάσεων προκύπτει ότι το δικαστήριο δικαίωσε τους ενάγοντες – δηλαδή την οργάνωση προστασίας της φύσης – και έκρινε ότι η σχετική άδεια για τον στάβλο της Tops εκδόθηκε εσφαλμένα. Ο δήμος υποχρεώθηκε να επανεξετάσει το ζήτημα και να λάβει νέα απόφαση.

Ωστόσο, και η ανακοίνωση της «Stall Tops» είναι ακριβής, διότι, εν αναμονή της απόφασης του δήμου, η εταιρεία έχει λάβει άδεια διεξαγωγής εκδηλώσεων βάσει προσωρινής δικαστικής διαταγής, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται συγκεκριμένοι όροι. Για παράδειγμα, επιτρέπεται η διοργάνωση αγώνων για το πολύ 15 ημέρες κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2026.

Είναι επίσης αληθές ότι η «Stall Tops» ηττήθηκε στη διαδικασία της έφεσης σχετικά με τη μη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ξενοδοχείο».

Η δικαστική διαμάχη στην οποία γίνεται γνωστό ότι η σχετική άδεια για το στάβλο της «Tops» και την «International Arena» έχει εκδοθεί εσφαλμένα και πως ο Δήμος πλέον υποχρεώθηκε να επανεξετάσει το όλο ζήτημα και να λάβει απόφαση εκ νέου, φαίνεται όπως είναι αναμενόμενο να έχει θορυβήσει την χρυσή κληρονόμο που διατηρεί τους δικούς της στάβλους σε πολύ κοντινή απόσταση, γνωρίζει την κατάσταση από πρώτο χέρι και ταυτόχρονα έχει επενδύσει στο όλο εγχείρημα του Γιάν Τοπς, που πλέον περιμένει την απόφαση του Δήμου. Που στην περίπτωση που θα είναι αρνητική θα επιφέρει τεράστιο οικονομικό πλήγμα στην εταιρεία και τους μετόχους αυτής, μιας και πρόκειται για την κεντρική της εγκατάσταση.

Ίσως ήταν και αυτός άλλος ένας λόγος που η Αθηνά Ωνάση ήθελε να απεμπλακεί από την εταιρεία του Γιαν Τοπς προσπαθώντας να πουλήσει το μερίδιό της. Σύμφωνα και με τα λεγόμενα της ίδιας που επικαλείται το «Quotenet», ένας υποψήφιος αγοραστής ήταν η «Bluestone Capital», η οποία όμως και αποσύρθηκε λόγω έλλειψης εικόνας για την απόδοση της εταιρείας, κάτι που οδήγησε την χρυσή κληρονόμο να λάβει δραστικά μέτρα έναντι του Γιάν Τοπς.