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Τουλάχιστον 28 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα της Ουκρανίας τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν μέσα σε μια ώρα και κάτι τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ενημέρωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

«Ειδικοί των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται εκεί όπου κατέπεσαν συντρίμμια», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω Telegram από τις 02:29 ως τις 03:39.

Τους τελευταίους μήνες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κλιμακώσει την εκστρατεία πληγμάτων με drones μεγάλης εμβέλειας την οποία διεξάγουν εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές, με σκοπό να στερηθεί το Κρεμλίνο τη βασική πηγή εσόδων με τα οποία χρηματοδοτεί την πολεμική του προσπάθεια.

Την περασμένη εβδομάδα, ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νοτιοανατολική Μόσχα.