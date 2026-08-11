Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε επίθεση στο διυλιστήριο πετρελαίου «Orsknefteorgsintez» στο Ορσκ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή του Όρενμπουργκ και σημαντικό βιομηχανικό κόμβο.

Η περιοχή που επλήγη από τη «βαθιά επίθεση» απέχει 1.500 χλμ. από την πρώτη γραμμή του μετώπου, σύμφωνα με την Ουκρανία.

Το Γενικό Επιτελείο χαρακτηρίζει το διυλιστήριο ως «ένα από τα μεγαλύτερα» της περιοχής και «σημαντική επιχείρηση στον τομέα των καυσίμων και της ενέργειας της Ρωσίας».

«Έχει αναφερθεί πυρκαγιά. Γίνεται εξακρίβωση ζημιών», αναφέρει το Γενικό Επιτελείο, σύμφωνα με το BBC.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την ανάρτηση εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το διυλιστήριο του Ορσκ παράγει βενζίνη, ντίζελ και καύσιμο αεροσκαφών, πετρέλαιο καύσης, βιτουμένιο κι άλλα πετρελαϊκά προϊόντα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πρόσφατα ότι οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών αποσκοπούν στον περιορισμό των εσόδων από το πετρέλαιο που η Μόσχα «χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση» του πολέμου.

Σημειώνεται πως οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Ουκρανία να αναφέρει τουλάχιστον εννέα νεκρούς και τη ρωσική εταιρεία λιανικής Wildberries να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ακόμα επίθεσης με drone.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του διεξήγαγαν στη διάρκεια της νύχτας πλήγματα σε κέντρα μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό στο Κίεβο και σε μεγάλη μονάδα σιδήρου και χάλυβα που συμβάλλει στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας στη Ζαπορίζια. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι από τις επιθέσεις έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν στη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους, στην πρωτεύουσα Κίεβο προκλήθηκαν πυρκαγιές. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν σκοπίμως αμάχους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι έπληξε το συγκρότημα διαλογής Nova Posta στο Κίεβο, το οποίο, σύμφωνα με το ίδιο, διαχειρίζεται την αποθήκευση και τη διανομή αγαθών διπλής χρήσης, περιλαμβανομένων εξαρτημάτων για την παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) μεγάλου και μέσου βεληνεκούς, όπως και ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου.

Επίσης ανακοίνωσε ότι έπληξε το κέντρο μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης Kyiv-3, το οποίο περιέγραψε ως μεγάλο αποθηκευτικό συγκρότημα, όπου, σύμφωνα με το ίδιο, βρίσκονται αποθηκευμένα επιθετικά drones, επίγειοι σταθμοί ελέγχου και τα εξαρτήματά τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε επίσης ότι στην πόλη της Ζαπορίζια οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη μεταλλουργική μονάδα Zaporizhstal, που ανήκει στον όμιλο Metinvest, την οποία περιέγραψε ως κορυφαίο παραγωγό πλατέων προϊόντων από χάλυβα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μεταξύ άλλων προστατευτικών δομών, θωράκισης για στρατιωτικά οχήματα και πλάκες θωράκισης σώματος.

Το υπουργείο πρόσθεσε εξάλλου ότι αναχαίτισε ή κατέστρεψε 396 ουκρανικά drones πάνω από 15 περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας.