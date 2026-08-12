Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με drones στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αντρέι Κραβτσένκο, από την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τέσσερις επιχειρήσεις και τουλάχιστον 24 κτίρια κατοικιών.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Νοβοροσίσκ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ανακοίνωσε επίσης ότι ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.

Στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, καταρρίφθηκαν πάνω από 35 drones, δήλωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της πόλης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ. Λίγες κατοικίες υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, όμως δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 502 ουκρανικά drones πάνω από διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας.

Εξάλλου, ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στη νοτιοανατολική ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Η επίθεση προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 1.200 καταναλωτές στη Ζαπορίζια, πρόσθεσε ο Φεντόροφ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.