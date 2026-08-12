Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Νοβοροσίσκ, κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όπως γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές της στην ουκρανική κυβέρνηση.

Κατά το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε, διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου κι έπλητταν αμερικανικές εταιρείες, καθώς στοχοποιούσαν δεξαμενόπλοια με αργό που είχε μεταφερθεί από το Καζακστάν σε τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium κοντά στο ρωσικό λιμάνι.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο άμεσα τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Παρόμοια πληροφορία πάντως είχε μεταδώσει προ ημερών το πρακτορείο Bloomberg, σημειώνοντας πως το αίτημα αφορούσε μη ρωσικά δεξαμενόπλοια.