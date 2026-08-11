Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 20 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση που έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας τη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Τον απολογισμό γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 20 τραυματίστηκαν: δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων της εχθρικής επίθεσης στη Ζαπορίζια αυξάνεται», ανέφερε ο αξιωματικός, βορειότερα, στην πρωτεύουσα Κίεβο, οι αρχές έκαναν παράλληλα λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Ζαπορίζια δέχθηκε συνδυασμένο ρωσικό πλήγμα, ενώ από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις της πόλης.