Ο τερματικός σταθμός εξαγωγής δημητριακών NKHP, ένας από τους μεγαλύτερους στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, διέκοψε τη λειτουργία του ως αποτέλεσμα νυκτερινών ουκρανικών πληγμάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή στη βιομηχανία των δημητριακών, ενώ ο όμιλος Demetra Holding, ιδιοκτήτης του τερματικού σταθμού, επιβεβαίωσε ότι το εν λόγω τέρμιναλ υπέστη ζημιές από την επίθεση.

«Ο τερματικός σταθμός διέκοψε τις επιχειρήσεις και γίνεται εκτίμηση των ζημιών», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Εκπρόσωπος του Demetra Holding είπε μόνο ότι το τέρμιναλ υπέστη ζημιές, τις οποίες δεν διευκρίνισε, και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.