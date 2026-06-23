Σε μια καίρια επιχείρηση υψηλής στρατηγικής σημασίας προχώρησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, καταφέροντας ένα εξαιρετικά βαρύ πλήγμα στις γραμμές ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων κατοχής. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού, οι ειδικές δυνάμεις της χώρας κατάφεραν να καταστρέψουν ολοσχερώς μια κεντρική σιδηροδρομική γέφυρα, η οποία εκτείνεται πάνω από το ζωτικής σημασίας κανάλι της Βόρειας Κριμαίας.



Η συγκεκριμένη υποδομή αποτελούσε κομβικό σημείο για τις ρωσικές δυνάμεις, καθώς τη χρησιμοποιούσαν συστηματικά ως στρατηγική στρατιωτική και εφοδιαστική διάβαση για τη μεταφορά βαρέος οπλισμού, πυρομαχικών και στρατευμάτων στην περιοχή.



Η συντονισμένη επιχείρηση έλαβε χώρα με απόλυτη επιτυχία κοντά στο κατεχόμενο χωριό Ροζντόλνε. Όπως διευκρίνισαν οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας μέσω επίσημης ενημέρωσης στην εφαρμογή Telegram, για την εξουδετέρωση του στόχου πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές, σφοδρές επιθέσεις κατά της γέφυρας.



Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της αποστολής είναι ότι το σαμποτάζ σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σε στενή συνεργασία με μέλη της ουκρανικής αντίστασης, η οποία δρα υπογείως και με άκρα μυστικότητα μέσα στην ίδια την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας.



Η εξέλιξη αυτή φανερώνει το υψηλό επίπεδο διείσδυσης των ουκρανικών δικτύων πίσω από τις εχθρικές γραμμές, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό και σοβαρά προβλήματα logistics στο ρωσικό στρατόπεδο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης: