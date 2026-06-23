Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην κοινότητα των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας και τους δύο απεργούς πείνας, πραγματοποιείται αυτή την ώρα, απέναντι από τη Βουλή, στο Σύνταγμα.

Γύρω στις 20:30, οι διαδηλωτές κινήθηκαν στην άσφαλτο και έκλεισαν τον δρόμο, με συνέπεια να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι συγκεντρωμένοι φωνάζουν συνθήματα υπέρ της δικαίωσης των αιτημάτων της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, καθώς και συνθήματα στήριξης των απεργών πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne.

Στο νοσοκομείο με οξεία εγκεφαλοπάθεια ο Αριστοτέλης Χαντζής

Η αποψινή κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και κρίσιμη συγκυρία για την υγεία των απεργών πείνας. Ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος διανύει την 139η ημέρα απεργίας πείνας, παρουσίασε σήμερα το πρωί οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke με συμπτώματα διπλωπίας και αταξικού βαδίσματος, καθώς και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του, διακομίστηκε, χθες λίγο μετά τις 17:00 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται στη Β’ Παθολογική Κλινική υπό την παρακολούθηση της ομάδας του Διευθυντή Παθολογίας, Κ. Μούργου. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς και τους αλληλέγγυους, η κατάστασή του είναι οριακή και το βάρος του έχει υποχωρήσει πλέον στα 35 κιλά. Την ίδια ώρα, η Suzon Doppagne συμπληρώνει σήμερα 54 ημέρες σε απεργία πείνας.

Τι ζητά η κοινότητα των Προσφυγικών

Σύμφωνα με το κάλεσμα της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, ο αγώνας των δύο απεργών και των αλληλέγγυων στρέφεται ενάντια στα σχέδια εκκένωσης των ιστορικών προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μια κρατική επιχείρηση «εξευγενισμού» και τουριστικοποίησης της περιοχής, η οποία αντιμετωπίζει τη στέγη ως εμπόρευμα και πεδίο επενδυτικής κερδοφορίας, απειλώντας να εκτοπίσει εκατοντάδες ανθρώπους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Κοινότητας, το συγκρότημα λειτουργεί αυτοοργανωμένα εδώ και 16 χρόνια, στεγάζοντας σήμερα 22 δομές με πάνω από 400 κατοίκους 27 διαφορετικών εθνικοτήτων. Μεταξύ των δομών αυτών ξεχωρίζει η Δομή Φιλοξενίας θεραπευόμενων και συνοδών του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου.

«Είτε θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, είτε θα οδηγηθεί στον θάνατο»

Μιλώντας από το σημείο της διαδήλωσης στο Σύνταγμα, η Κωνσταντίνα από το Λαϊκό Μέτωπο, αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της κατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνουν άμεσα δεκτά τα αιτήματα των Προσφυγικών:

«Είμαστε εδώ σήμερα μπροστά από το Σύνταγμα, διαδιαδηλώνοντας, στεκόμενοι στο πλευρό του απεργού πείνας μέχρι θανάτου Αριστοτέλη Χαντζή, της συντρόφισσας απεργού πείνας μέχρι θανάτου Suson Doppagne και της κοινότητας των κατειλημμένων προσφυγικών. Σήμερα είμαστε εδώ και λέμε ξεκάθαρα ότι η κατάσταση της υγείας του συντρόφου Αρίστου είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ο Αρίστος είναι σήμερα τριάντα πέντε κιλά. Είναι οριακή η κατάσταση της υγείας του. Διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο Γεννηματάς σε μια πολύ κακή κατάσταση αποστέωσης. Λέμε προς όλους τους τόνους ότι ο Χαρδαλιάς, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχουν τα χέρια τους βαμμένα με αίμα, αλλά αυτό το αίμα θα το πληρώσουν με πολύ μεγάλο τίμημα. Γελιούνται αν νομίζουν ότι θα σταματήσουν τη μεγάλη αντίσταση της απεργίας πείνας των Προσφυγικών. Στεκόμαστε όλος ο λαός, όλο το κίνημα, όλη η Ελλάδα και διεθνώς στέκεται στο πλευρό του Αρίστου, της Σουζόν και όλων των Προσφυγικών. Το αίτημα των Προσφυγικών είναι δίκαιο και θα πρέπει να γίνει άμεσα δεκτό. Γιατί αν κάτι δείχνουν σήμερα τα Προσφυγικά είναι ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ένας κόσμος ισότητας και αλληλεγγύης. Και ο σύντροφος Αρίστος αυτή τη στιγμή στο κρεβάτι του στο Γεννηματά, με ψηλά το κεφάλι, λέει ξεκάθαρα είτε θα γίνουν δεκτά τα αιτήματά του, είτε θα οδηγηθεί στο θάνατο. Ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε. Και εμείς εδώ σήμερα λέμε το ίδιο. Έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε. Αρίστο γερά, Σουζόν γερά. Να γίνουν άμεσα δεκτά τα αιτήματα της κοινότητας των κατειλημμένων προσφυγικών. Ενωμένοι θα νικήσουμε».