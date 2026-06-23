Σε μια πρωτοφανή κίνηση υψηλού ρίσκου, που σπάει μια παράδοση 87 ετών, προχωρά ο παγκόσμιος κολοσσός της ζυθοποιίας Heineken, στην προσπάθειά του να ανακόψει τη συνεχιζόμενη πτώση στην κατανάλωση μπύρας και να αντιμετωπίσει τις ασφυκτικές πληθωριστικές πιέσεις. Το διοικητικό συμβούλιο του ολλανδικού ομίλου πρότεινε για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Ραφαέλ Ολιβέιρα, τον μέχρι πρότινος επικεφαλής της διάσημης εταιρείας καφέ JDE Peet’s.



Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη, καθώς η Heineken, η οποία ελέγχεται απόλυτα από την οικογένεια De Carvalho-Heineken, δεν είχε διορίσει ποτέ στο παρελθόν έναν άνθρωπο εκτός του ομίλου στην κορυφή της ιεραρχίας, ενώ στην ιστορία της ως εισηγμένη εταιρεία είχε επιλέξει μόλις μία φορά μη Ολλανδό ηγέτη.

O οραματιστής ιδρυτής του παγκόσμιου κολοσσού της Heineken, ο Ολλανδός ζυθοποιός που έβαλε τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία της μετέπειτα αυτοκρατορίας της «πράσινης» μπύρας, ήταν ο Χέραρντ Αντριάν Χάινεκεν. Το 1864 εξαγόρασε την ιστορική ζυθοποιία De Hooiberg στο Άμστερνταμ και ξεκίνησε να χτίζει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες μπύρας στον κόσμο.

Ο Χέραρντ Αντριάν Χάινεκεν

Πίσω στο τώρα, η επιλογή του Ραφαέλ Ολιβέιρα ήρθε ως αποτέλεσμα έντονων πιέσεων από την πλευρά των μετόχων, οι οποίοι απαιτούσαν μια ριζική αλλαγή πλεύσης και ένα «φρέσκο βλέμμα» απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς.



Ο Ολιβέιρα, με διπλή βραζιλιάνικη και βρετανική υπηκοότητα, διαθέτει ένα πανίσχυρο βιογραφικό, έχοντας διατελέσει επικεφαλής διεθνών αγορών στην Kraft Heinz και στέλεχος της Goldman Sachs για μια δεκαετία. Θα αναλάβει τα ηνία της Heineken για μια συγκεκριμένη τετραετία, με ισχύ από τον προσεχή Οκτώβριο.



Το διοικητικό συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα τον έμπειρο μάνατζερ «για το μοναδικό του μείγμα στρατηγικού οράματος, επιχειρησιακής τεχνογνωσίας και οικονομικής οξύνοιας», σημειώνοντας παράλληλα ότι «φέρνει μια φρέσκια προοπτική που αναμένεται να τονώσει τη Heineken». Η είδηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τις αγορές, με τη μετοχή της εταιρείας να καταγράφει άνοδο άνω του 2% στις πρώτες ώρες των συναλλαγών.



Η αναζήτηση νέου ηγέτη ήταν μια επίπονη διαδικασία, καθώς ο προηγούμενος επικεφαλής, Ντολφ βαν ντεν Μπρινκ, αποχώρησε αιφνιδιαστικά τον Μάιο. Αν και υπήρχαν δύο εσωτερικοί υποψήφιοι, το συμβούλιο έκρινε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι, στρέφοντας το βλέμμα εκτός των τειχών.

Παρά την αλλαγή προσώπου, η Heineken ξεκαθάρισε ότι ο Ολιβέιρα θα συνεχίσει να εφαρμόζει την υφιστάμενη στρατηγική. Ο αναλυτής της Jefferies, Εντ Μάντι, επεσήμανε: «Περιμένουμε από τον Ράφα να χτίσει πάνω στη στρατηγική αντί να την επαναφέρει από το μηδέν, αλλά να φέρει πιο κοφτερή πειθαρχία στην εκτέλεση, μια φρέσκια προοπτική στις επιλογές χαρτοφυλακίου και στις αποδόσεις κεφαλαίου και πιο ενεργή εμπλοκή με τις κεφαλαιαγορές».



Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος CEO είναι τεράστια. Η Heineken βρίσκεται ήδη σε τροχιά δραστικής περικοπής του 7% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, συγχωνεύοντας ζυθοποιεία στην Ευρώπη και ενοποιώντας τις υποστηρικτικές της λειτουργίες.



Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ανέρχεται στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, όμως η μετοχή της έχει καταγράψει βαριές απώλειες της τάξης του 30% κατά την τελευταία πενταετία, παρουσιάζοντας σαφώς χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τους μεγάλους ανταγωνιστές της, όπως η Anheuser-Busch InBev και η Carlsberg, σύμφωνα με τους Financial Times.

Δείτε ένα βίντεο με την ιστορία της Heineken: