Σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα προχώρησε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, προσφέροντας πλήρη πολιτική κάλυψη στην Τεχεράνη. Ο Πακιστανός ηγέτης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του δικαιώματος του Ιράν να αναπτύσσει και να κατέχει βαλλιστικά όπλα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Δύση.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σαρίφ υπογράμμισε με νόημα ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ισχύουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» όταν η συζήτηση στρέφεται γύρω από το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Ο ίδιος συμπλήρωσε με έμφαση πως το Ιράν απολαμβάνει ακριβώς τα ίδια κυρίαρχα δικαιώματα με οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη όσον αφορά την κατοχή τέτοιων αμυντικών συστημάτων.
Παράλληλα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός προχώρησε σε μια αποκάλυψη για το παρασκήνιο των διεθνών διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι στο επίσημο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι των συνομιλιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Το Ιράν έχει δικαίωμα να κατέχει βαλλιστικά όπλα»: Γεωπολιτική ασπίδα στην Τεχεράνη από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν
Ο Σεχμπάζ Σαρίφ καταγγέλλει δύο μέτρα και δύο σταθμά από τη Δύση και αποκαλύπτει το παρασκήνιο με τις ΗΠΑ
Σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα προχώρησε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, προσφέροντας πλήρη πολιτική κάλυψη στην Τεχεράνη. Ο Πακιστανός ηγέτης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του δικαιώματος του Ιράν να αναπτύσσει και να κατέχει βαλλιστικά όπλα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Δύση.