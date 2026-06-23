Σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα προχώρησε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, προσφέροντας πλήρη πολιτική κάλυψη στην Τεχεράνη. Ο Πακιστανός ηγέτης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του δικαιώματος του Ιράν να αναπτύσσει και να κατέχει βαλλιστικά όπλα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Δύση.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σαρίφ υπογράμμισε με νόημα ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ισχύουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» όταν η συζήτηση στρέφεται γύρω από το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.



Ο ίδιος συμπλήρωσε με έμφαση πως το Ιράν απολαμβάνει ακριβώς τα ίδια κυρίαρχα δικαιώματα με οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη όσον αφορά την κατοχή τέτοιων αμυντικών συστημάτων.



Παράλληλα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός προχώρησε σε μια αποκάλυψη για το παρασκήνιο των διεθνών διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι στο επίσημο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι των συνομιλιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



