Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν έναν 25χρονο παράτυπο μετανάστη έξω από το Πάντειο, ύστερα από καταγγελία που έλαβαν για επιδειξία στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Star, μια 26χρονη γυναίκα επιχείρησε να περάσει από υπόγεια διάβαση έξω από το Πάντειο, όταν δέχτηκε επίθεση.

«Με ακολουθούσε για αρκετή ώρα, φοβήθηκα για τις προθέσεις του. Όταν βγήκα στον δρόμο κατευθύνθηκα σε σημείο που είχε κόσμο, εκείνος είχε σταματήσει και από απόσταση με παρακολουθούσε», είπε χαρακτηριστικά.

Το δελτίο ειδήσεων του Star ανέφερε ότι ο 25χρονος τους τελευταίους μήνες μένει στη συγκεκριμένη διάβαση, ενώ είναι γνώριμος των αρχών.

Ο επιδειξίας με τα αρχικά G.A. έχει συλληφθεί τρεις φορές και προσαχθεί άλλες τόσες, επειδή δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα και για απόπειρα κλοπής στην Ακρόπολη.

Πλέον, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.