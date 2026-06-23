Η Μάρω Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύται στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν» συνεχίζεται για ένατη διαδοχική ημέρα, με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά την πορεία της. Η μεταφορά της στο ίδρυμα κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στην οικία της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό καθώς και κάκωση στο ισχίο.

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό», ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης μετέφερε τα νεότερα δεδομένα γύρω από τη θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται.

«Δεν είναι στη ΜΕΘ, είναι στην καρδιολογική κλινική. Οι γιατροί καθημερινά επαναξιολογούν την κατάσταση της υγείας της, να δουν τι καλύτερο μπορούν να κάνουν. Με φαρμακευτική αγωγή είναι η αγαπημένη μας ηθοποιός, δεν υπάρχει προς το παρόν ορίζοντας για εξιτήριο ή κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντιμετώπιση των χτυπημάτων γίνεται με συντηρητική μέθοδο, ενώ έχει ζητηθεί ο περιορισμός των ατόμων που κινούνται γύρω από το περιβάλλον της για τη διασφάλιση της ηρεμίας της.

«Αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι την επισκέπτονται λίγοι άνθρωποι και όχι πολλοί. Δεν έχει κάνει χειρουργείο, αντιμετωπίζονται με φάρμακα τα τραύματα», πρόσθεσε ο Τάσος Τεργιάκης αναφορικά με το πώς εξελίσσεται η καθημερινότητα στο νοσοκομείο.