Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η οποία βρέθηκε νεκρή έπειτα από 22 ημέρες εξαφάνισης, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα.

Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της στο Βαθύλακκο έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το ακριβές κίνητρο που τον οδήγησε στη δολοφονία. Το πρωί της Τρίτης ο 43χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και ανδρών της ΟΠΚΕ.

Στην είσοδο των δικαστηρίων βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα κατά την άφιξή του.

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για το κίνητρο

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και ότι στις 30 Μαΐου, όταν η 45χρονη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο, ακολούθησε έντονος καβγάς. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η γυναίκα τον απείλησε ότι θα ενημέρωνε τη σύζυγό του για τη μεταξύ τους σχέση.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη απειλή να αποτέλεσε την αφορμή για το έγκλημα. «Η φράση της Σταυρούλας “θα το πω στη γυναίκα σου” φέρεται να είναι η αιτία που έκανε τον Σκοπιανό να της επιτεθεί, σύμφωνα με τις αρχές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξετάζεται και η ιδιαίτερη σχέση εξάρτησης που φέρεται να είχε ο 43χρονος με τη σύζυγό του, καθώς ο γάμος τους τού παρείχε σημαντικά οφέλη, μεταξύ των οποίων η νόμιμη παραμονή και εργασία του στην Ελλάδα.

«Θα την βρούνε την πατσαβούρα» – Οι διάλογοι που προκαλούν σοκ

Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του κατηγορούμενου εξακολουθεί να υποστηρίζει πως ο άνδρας της είναι αθώος και πως έπεσε θύμα πλεκτάνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που είχαν οι δυο τους λίγο πριν από τη σύλληψή του, όταν ο 43χρονος κρυβόταν από τις Αρχές.

Σύζυγος 43χρονου: Σ’ αγαπώ, μην αγχώνεσαι. Έχουμε βάλει δύο – τρεις δικηγόρους, μην αγχώνεσαι όλα θα πάνε καλά.

43χρονος: Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα.

Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι.

43χρονος: Δεν θα πάω μέσα;

Σύζυγος 43χρονου: Μην αγχώνεσαι καθόλου, δεν θα πας, δεν θα το αφήσουμε. Έχουμε βάλει δικηγόρους.

43χρονος: Και κρύβομαι…

Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει, καλά κάνεις. Μην στεναχωριέσαι.

43χρονος: Να σκοτωθώ στον λόγο μου.

Σύζυγος 43χρονου: Όχι, όχι. Θα την βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για εσένα.

43χρονος: Εντάξει.

Σύζυγος 43χρονου: Τι νούμερο είναι αυτό;

43χρονος: Δικό μου είναι, μην δίνεις σημασία.

Σύζυγος 43χρονου: Εντάξει ζωή μου, πού βρίσκεσαι;

43χρονος: Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα.

Σύζυγος 43χρονου: Δεν θα μπεις, δεν θα σε αφήσουμε, δεν έχεις ενοχοποιηθεί είπανε. Αυτοί που ήτανε στην Αθήνα προχθές δεν βρήκανε τίποτα στο σπίτι, δεν βρήκανε τίποτα αγάπη μου. Γιατί έφυγες;

43χρονος: Φοβάμαι.

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς θεωρούνται κρίσιμες για τη χαρτογράφηση των κινήσεων και της ψυχολογικής κατάστασης του κατηγορούμενου πριν από τη σύλληψή του.