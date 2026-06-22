Από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις προήλθε ο θάνατος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενήργησε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπελιβάνης στο Flashnews.gr, τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν εκείνα που επέφεραν τον θάνατο της άτυχης γυναίκας. Πρόκειται για τα χτυπήματα που, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ο 43χρονος νοικάρης της.

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τα χτυπήματα με μαχαίρι, τα οποία επίσης φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή οι μαχαιριές ήταν επιφανειακές και δεν εισχώρησαν στον θώρακα.

Τι φέρεται να ομολόγησε ο 43χρονος

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι αρχικά χτύπησε την 45χρονη στο κεφάλι με μπουκάλι.

Στη συνέχεια, όπως φέρεται να είπε, επειδή η γυναίκα καλούσε σε βοήθεια, της έκλεισε το στόμα με μονωτική ταινία και την τραυμάτισε με μαχαίρι στο στήθος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν διαπίστωσε ότι η 45χρονη ήταν ακόμη ζωντανή, φέρεται να την ξαναχτύπησε στο κεφάλι με ξύλο.

Τα χτυπήματα αυτά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ήταν και εκείνα που προκάλεσαν τις θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Αναμένεται ενώπιον των δικαστικών αρχών

Οι λεπτομέρειες για την εξιχνίαση της υπόθεσης παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων.

Ο 43χρονος αναμένεται το πρωί της Τρίτης 23/6 να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, αρχικά για τις κατηγορίες που αφορούν καλλιέργεια ινδικής κάνναβης.

Μετά την απαγγελία και της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, θεωρείται πιθανό να ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί ειδικά για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν σ