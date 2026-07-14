Μια πολύ σημαντική στιγμή για τη Λαμία και για την περιοχή της Φθιώτιδας, όπως για ολόκληρη την Ελλάδα, είναι η διοργάνωση των πρώτων «Διεθνών Αγώνων Ιππικής Αντοχής 2026» στις 21 και 22 Νοεμβρίου μετά από την πολύ σημαντική συνεργασία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και της «Emirates International Endurance Village» (ΕΙΕV) και ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες.

Η συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας με την «Emirates International Endurance Village» σηματοδοτεί, όπως επισημαίνετε, μια νέα εποχή για το άθλημα της Ιππικής Αντοχής στη χώρα μας.

Και αυτό καθώς με την εξασφάλιση της χορηγικής υποστήριξης από την «Emirates International Endurance Village» (EIEV), στο πλαίσιο της διεθνούς σειράς «EIEV Global Endurance Series», διοργανώνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι «Διεθνείς Αγώνες Ιππικής Αντοχής CEI1, CEI2 CEIYJ1* & CEIYJ2*», οι οποίοι θα διεξαχθούν παράλληλα με τους «Πανελληνίους Αγώνες Ιππικής Αντοχής 2026», στις 21 & 22 Νοέμβριου 2026 στη Λαμία, με διοργανωτή τον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Λαμίας.

Να υπογραμμίσουμε εδώ πως το άθλημα της Ιππικής Αντοχής είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο και αποδεκτό με πλήθος υποστηρικτών στις περιοχές των Εμιράτων, του βασιλείου του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας, εκτός των άλλων αγωνισμάτων που συμμετέχουν άλογα.

Η χορηγία περιλαμβάνει 15.000 ευρώ ως χρηματικά έπαθλα για τους νικητές του αγώνα, καθώς και ειδικό έπαθλο «Best Condition». Επιπλέον οι πρώτοι και δεύτεροι νικητές των κατηγοριών Νέων Ιππέων και Εφήβων θα κερδίσουν πρόσκληση συμμετοχής στο «UAE President Endurance Cup 2026–2027», προσφέροντας στους Έλληνες αθλητές μια μοναδική ευκαιρία διεθνούς αγωνιστικής εμπειρίας.

Η συνεργασία αυτή μεταξύ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας με την «Emirates International Endurance Village», ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Ελληνικής Ιππικής Αντοχής, αναβαθμίζει τις διοργανώσεις στη χώρα μας και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες αθλητές, συμβάλλοντας παράλληλα στον εκσυγχρονισμό των αγώνων στην Ελλάδα.