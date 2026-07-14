Τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του, αλλά και τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την επόμενη διετία και πλέον, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Ωδείο Αθηνών.

Στην ομιλία του, ο περιφερειάρχης έδωσε έμφαση στην επιτάχυνση του έργου της Περιφέρειας, στη θεσμική συνέπεια και στη λογοδοσία προς τους πολίτες, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Αττική.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» μέλη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εκκλησίας, των επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών και παραγωγικών φορέων. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, σε μια εκδήλωση που επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του έργου που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και των στόχων για τα επόμενα χρόνια.

352 έργα στους 66 δήμους της Αττικής

Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρουσίασε στοιχεία για την πορεία 352 έργων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται και στους 66 δήμους της Αττικής, παραθέτοντας χρονοδιαγράμματα, στοιχεία χρηματοδότησης και την πρόοδο των έργων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το 58,81% του συνολικού προγραμματισμού που είχε παρουσιαστεί προεκλογικά βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης.

Οι βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση, οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής αφορούν:

την αντιπλημμυρική προστασία,

την ενίσχυση της αντιπυρικής θωράκισης,

τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,

την προστασία του περιβάλλοντος,

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,

τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της Αττικής.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι στόχος της διοίκησης είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και η συνέχιση της συνεργασίας με τους δήμους και όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Δείτε την εκδήλωση για τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών από τον Νίκο Χαρδαλιά για την Περιφέρεια Αττικής

Ιδιαίτερη έμφαση στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την αξιολόγηση του έργου της Περιφέρειας Αττικής έδωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την παρουσίαση του απολογισμού των πρώτων 30 μηνών της διοίκησής του.

Έχοντας δίπλα του, στην κεντρική σκηνή του Ωδείου Αθηνών, τους 51 περιφερειακούς συμβούλους της παράταξής του, ο περιφερειάρχης υπογράμμισε τον συλλογικό χαρακτήρα της διοίκησης, επισημαίνοντας ότι το έργο που έχει υλοποιηθεί αποτελεί αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας.

«Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης απέναντι στους πολίτες και των 66 γειτονιών της Αττικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας του δόθηκε προτεραιότητα στη συνεχή παρουσία στο πεδίο, στη συστηματική εργασία και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Όπως τόνισε, η διοίκηση της Περιφέρειας επέλεξε να κινηθεί «μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές και εύκολες υποσχέσεις», προσθέτοντας ότι, στα μισά της θητείας, έχει ήδη υλοποιηθεί το 58,81% του συνολικού προγραμματισμού που είχε παρουσιαστεί προεκλογικά.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι η εκδήλωση δεν είχε χαρακτήρα πανηγυρισμού, αλλά αποτύπωσης της πραγματικής εικόνας του έργου της διοίκησης.

«Δεν βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ότι όλα έγιναν ή ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε με καθαρότητα τι παραλάβαμε, τι προχωρήσαμε, τι αλλάζουμε και τι δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε, δίνοντας λόγο ακόμη και για το τελευταίο ευρώ», δήλωσε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ανέφερε το Ωδείο Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι η ανακαίνιση και η αναβάθμισή του χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027».

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιφέρεια Αττικής: 352 έργα ύψους 2,587 δισ. ευρώ σε εξέλιξη – Πού βρίσκονται σήμερα

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει συνολικά 352 έργα και παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,587 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς κατά την παρουσίαση του απολογισμού της διοίκησής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις, τα οποία υλοποιούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και στους 66 δήμους της Αττικής, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.

Όπως επισημάνθηκε, ο σχεδιασμός βασίζεται σε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ισόρροπη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, ώστε να καλυφθούν διαχρονικές ελλείψεις σε περιοχές που αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα υποδομών.

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα

Αναλυτικά, από το σύνολο των 352 έργων και παρεμβάσεων:

24 έργα έχουν ολοκληρωθεί ,

, 88 βρίσκονται σε φάση κατασκευής ,

, 60 έχουν δημοπρατηθεί ,

, 35 έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ελεγκτικές διαδικασίες και αναμένεται να δημοπρατηθούν , ενώ

, ενώ 145 έργα βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, το 58,81% του συνολικού προγραμματισμού βρίσκεται ήδη σε ενεργή τροχιά υλοποίησης, καθώς τα έργα είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη ή στη διαδικασία δημοπράτησης.

Ειδικότερα, από τα 301 μεγαλύτερα έργα του προγράμματος, τα 173, που αντιστοιχούν στο 57,47%, έχουν ήδη ολοκληρωθεί, κατασκευάζονται ή βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία.

«Το όραμα γίνεται έργο»

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο Νίκος Χαρδαλιάς υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει περάσει από τη φάση του σχεδιασμού στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.

«Περάσαμε από τη φάση του σχεδίου και της εξαγγελίας στη φάση της εκτέλεσης. Το όραμα γίνεται έργο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, διαφάνεια και σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων», δήλωσε ο περιφερειάρχης κατά την παρουσίαση του απολογισμού.

Προτεραιότητα η αντιπλημμυρική προστασία και η ασφάλεια των πολιτών – 171 έργα για υποδομές και περιβάλλον

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Περιφέρεια Αττικής στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Όπως ανέφερε, από τα 300+1 μεγάλα έργα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Περιφέρειας, τα 171, δηλαδή περίπου το 57%, αφορούν άμεσα κρίσιμους τομείς όπως η πολιτική προστασία, οι αστικές υποδομές, η οδική ασφάλεια και η περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

64 έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας , συνολικού προϋπολογισμού περίπου 508 εκατ. ευρώ .

, συνολικού προϋπολογισμού περίπου . 76 έργα αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης του πρασίνου , προϋπολογισμού 409,6 εκατ. ευρώ .

, προϋπολογισμού . 31 έργα οδικής ασφάλειας, συνολικού προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, η κατανομή των διαθέσιμων πόρων αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης να δοθεί προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής.

Στο 67,19% η πορεία των αντιπλημμυρικών έργων

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, επισημαίνοντας ότι το 67,19% των σχετικών έργων έχει ήδη ολοκληρωθεί, βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει εισέλθει στη διαδικασία δημοπράτησης.

Όπως υπογράμμισε, η επιτάχυνση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας, με στόχο τη θωράκιση της Αττικής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η διαχείριση των 448 ρεμάτων της Αττικής

Ο περιφερειάρχης επισήμανε ακόμη ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη διαχείρισης 448 ρεμάτων, συνολικού μήκους περίπου 880 χιλιομέτρων.

Όπως ανέφερε, μόνο για τις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και τις απαραίτητες παρεμβάσεις αντιστήριξης πρανών απαιτούνται περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια προχωρά – σύμφωνα με τον ίδιο – σε έναν συνολικό επανασχεδιασμό της πολιτικής πρόληψης, εγκαταλείποντας τη λογική των αποσπασματικών παρεμβάσεων και υιοθετώντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης που συνδυάζει μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, συστηματικούς καθαρισμούς, συντήρηση υποδομών και στοχευμένες παρεμβάσεις όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος.

21 μητροπολιτικά έργα αλλάζουν την Αττική – Στο επίκεντρο το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»

Ξεχωριστή θέση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής καταλαμβάνουν 21 έργα υπερτοπικής σημασίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 925 εκατ. ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα του Λεκανοπεδίου τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για έργα που υπερβαίνουν τα όρια ενός δήμου ή μιας περιφερειακής ενότητας και στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση των υποδομών, της κινητικότητας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό κατέχει το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που δρομολογούνται στη Μεσόγειο.

Το έργο, με προϋπολογισμό περίπου 370 εκατ. ευρώ, προβλέπει την ανάπλαση 541 στρεμμάτων και τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πρασίνου, πολιτισμού, αναψυχής και περιβαλλοντικών δράσεων, ανοικτού και προσβάσιμου σε όλους τους κατοίκους της Αττικής.

Παρεμβάσεις σε οδικές υποδομές και κυκλοφορία

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις, όπως:

η κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά ,

, η αναβάθμιση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών ,

, η εγκατάσταση 388 ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ ,

, η κατασκευή τεσσάρων νέων πεζογεφυρών ,

, η αναβάθμιση της Λεωφόρου Κηφισού ,

, καθώς και η αντικατάσταση του φωτισμού σε υπόγειες διαβάσεις.

Στόχος των έργων είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών που επηρεάζουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες.

Έμφαση στην οδική ασφάλεια

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 58% των έργων οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας το μεγάλο εύρος των υποδομών που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της εκτείνεται σε 1.623 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει:

157 οδογέφυρες,

12.780 φωτεινούς σηματοδότες,

3.592 διαβάσεις πεζών,

38.291 στύλους οδοφωτισμού,

610 χιλιόμετρα στηθαίων ασφαλείας.

Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα προβλέπει παρεμβάσεις σε οδοστρώματα, σήμανση, φωτισμό, διαβάσεις, στηθαία ασφαλείας και τεχνικά έργα, με βασικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών μετακίνησης.

Νέα εθνικά αθλητικά κέντρα

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία νέων Εθνικών Αθλητικών Κέντρων για το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ και τα υδάτινα αθλήματα, καθώς και νέων προπονητικών εγκαταστάσεων για χειμερινά και βαρέα αθλήματα.

Στόχος είναι η ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού, η αναβάθμιση των δημόσιων αθλητικών υποδομών και η δυνατότητα φιλοξενίας σημαντικών διεθνών διοργανώσεων.

Πρώτη η Αττική στην απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», το οποίο αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων αυξήθηκε από 5,28% στο τέλος του 2023 σε περίπου 39%, με την Περιφέρεια Αττικής να κατατάσσεται πλέον πρώτη πανελλαδικά.

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις ύψους 1,49 δισ. ευρώ, έχουν ενταχθεί 1.633 πράξεις, που αντιστοιχούν σε 2.482 υποέργα, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές σε 956 υποέργα.

Παράλληλα, μετά την αναθεώρηση του προγράμματος, το 10% των διαθέσιμων πόρων κατευθύνθηκε σε νέες προτεραιότητες, όπως η προσιτή στέγαση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι υποδομές ασφάλειας, η τεχνολογία και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Χρηματοδότηση 1.044 μικρών επιχειρήσεων μέσω του «Attiki On»

Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, μέσω του προγράμματος «Attiki On», εγκρίθηκαν 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με συνολική χρηματοδότηση 95,5 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη δημιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας.

Κοινωνική πολιτική με 253 δομές και 150.000 ωφελούμενους

Σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων κατευθύνεται και στην κοινωνική πολιτική.

Με χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, υποστηρίζεται η λειτουργία 253 κοινωνικών δομών, οι οποίες εξυπηρετούν περίπου 150.000 πολίτες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται Κέντρα Κοινότητας, δομές για αστέγους, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, δομές παροχής βασικών αγαθών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Συμβουλευτικά Κέντρα για γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «ΕΜΕΙΣ», έχουν διασυνδεθεί περίπου 2.000 κοινωνικές δομές και οι 66 δήμοι της Αττικής, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων υλοποιούνται επίσης προγράμματα ψηφιακού εγγραμματισμού ενηλίκων, καθώς και το «Παιδικό Πανεπιστήμιο», που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Χαρδαλιάς: «Κανείς και καμία γειτονιά δεν θα μείνει πίσω» – Το μήνυμα για την επόμενη ημέρα της Αττικής

Με μήνυμα ισόρροπης ανάπτυξης, λογοδοσίας και συνέχισης των παρεμβάσεων σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου ολοκλήρωσε την παρουσίασή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης απολογισμού και προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών.

Ο περιφερειάρχης επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της διοίκησής του παραμένει η δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που για χρόνια αντιμετώπιζαν ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες.

Όπως τόνισε, η επιτυχία του συνολικού σχεδιασμού δεν θα κριθεί από τις εξαγγελίες, αλλά από το πραγματικό αποτύπωμα που θα έχουν τα έργα στην καθημερινότητα των πολιτών, στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.

«Η Αττική αλλάζει με σχέδιο, δουλειά και λογοδοσία»

«Δεν ζητάμε να κριθούμε από τα λόγια μας, αλλά από το αποτύπωμα των έργων στη ζωή των πολιτών. Από το αν οι γειτονιές γίνονται ασφαλέστερες, αν οι μετακινήσεις βελτιώνονται, αν οι επιχειρήσεις ενισχύονται και αν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας αισθάνονται ότι η Περιφέρεια βρίσκεται πραγματικά δίπλα τους. Η Αττική αλλάζει με σχέδιο, δουλειά και λογοδοσία. Και σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν θα μείνει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Ισχυρή κυβερνητική παρουσία στην εκδήλωση

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Αττικής.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Παρόντες ήταν επίσης οι αναπληρωτές υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και σειρά υφυπουργών από κρίσιμα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απόστολος Τζιτζικώστας, με αρμοδιότητα τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το «παρών» έδωσαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, καθώς και εκπρόσωποι άλλων μητροπόλεων της Αττικής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Νίκο Χαρδαλιά να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος της Περιφέρειας είναι η υλοποίηση έργων με μετρήσιμο αποτέλεσμα, ώστε κάθε περιοχή της Αττικής να αποκτήσει τις υποδομές και τις αναπτυξιακές προοπτικές που δικαιούται.

Δείτε φωτογραφίες από το πλήθος του κόσμου που βρέθηκε στην εκδήλωση