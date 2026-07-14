Την επιθυμία του να αποκλιμακωθεί η ένταση σε Λίβανο και Συρία φέρεται να εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Τραμπ ζήτησε από την ισραηλινή πλευρά να εξετάσει την αποχώρηση των στρατιωτικών της δυνάμεων από τον Λίβανο και τη Συρία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την πρόθεσή του να περιοριστεί η ένταση στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, εκτιμώντας ότι απαιτούνται κινήσεις αποκλιμάκωσης ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή.

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη και εντάσσεται στις συνεχείς επαφές Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αλλάζει σχεδιασμό για το Στενό του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αλλαγή στη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής οριζόντιου τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα και επιλέγει πλέον στοχευμένα μέτρα αποκλειστικά κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε πλήρη ναυτικό αποκλεισμό για πλοία που αναχωρούν από ή κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια, καθώς και για όσα μεταφέρουν φορτία που σχετίζονται με το Ιράν.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ προστατεύεται από την παρουσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, διευκρινίζοντας ότι οι περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά δραστηριότητες που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αντί της επιβολής του τέλους διέλευσης, η Ουάσινγκτον θα δώσει έμφαση στη σύναψη νέων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις επενδύσεις που σχεδιάζονται με τα κράτη του Κόλπου ως ιδιαίτερα σημαντικές για την αμερικανική οικονομία, υποστηρίζοντας ότι θα δημιουργήσουν εκατομμύρια νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην ηγεσία της χώρας για την πορεία που ακολουθεί.